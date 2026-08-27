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МИД Грузии: данных о гражданах страны в зоне стихийного бедствия в Непале нет
МИД Грузии: данных о гражданах страны в зоне стихийного бедствия в Непале нет
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Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень, в общей сложности пропали 644 туриста из 33 стран 27.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Министерство иностранных дел не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихийного бедствия в Непале, говорится в сообщении, распространенном ведомством. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В общей сложности пропали 644 туриста из 33 стран. "Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с несколькими гражданами Грузии, находящимися в Непале, которые находятся в безопасности. До настоящего времени в министерство не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихийного бедствия", – говорится в сообщении. Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с соответствующими службами Непала. Официальное число погибших в результате наводнения в Непале к этому моменту превысило 270.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, непал, мид грузии
грузия, новости, происшествия, непал, мид грузии
МИД Грузии: данных о гражданах страны в зоне стихийного бедствия в Непале нет
Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень, в общей сложности пропали 644 туриста из 33 стран
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. В Министерство иностранных дел не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихийного бедствия в Непале, говорится в сообщении, распространенном ведомством.
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, 26 августа. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В общей сложности пропали 644 туриста из 33 стран.
"Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с несколькими гражданами Грузии, находящимися в Непале, которые находятся в безопасности. До настоящего времени в министерство не поступала информация о нахождении граждан Грузии в зоне стихийного бедствия", – говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Грузии поддерживает связь с соответствующими службами Непала.
Официальное число погибших в результате наводнения в Непале к этому моменту превысило 270.