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МИД РФ пригрозил атаками по военным объектам Британии в ответ на удары ВСУ

МИД РФ пригрозил атаками по военным объектам Британии в ответ на удары ВСУ

Sputnik Грузия

Москва призвала Лондон отказаться от враждебной линии, которая способна создать риски перевода конфликта на Украине на принципиально новый уровень 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T19:20+0400

2026-08-27T19:20+0400

2026-08-27T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Ответом России на удары ВСУ с применением британского оружия могут стать военные объекты Британии на Украине и за ее пределами, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что российская сторона неоднократно предупреждала об этом.Захарова призвала британцев осознать опасные последствия политики Лондона.Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что есть конкретные планы, касающиеся размещения на Украине многонационального контингента. Военных планируют перебросить сразу после достижения соглашения о прекращении огня.Помимо того, пройдут учения, которые призваны обеспечить готовность контингента к переброске на Украину.Дипломат также указала, что Москва располагает информацией о передаче Лондона Киеву технологических данных, необходимых для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях.Москва призывает Лондон отказаться от враждебной линии, которая способна создать риски перевода конфликта на Украине на принципиально новый уровень.Представитель МИД уточнила, что аналогичный шаг по передаче технологий анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел его реализовать.Как заметила Захарова, передачей Киеву ракетных данных Лондон и Париж хотят снять с себя ответственность за удары.Дипломат также заявила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. По ее словам, новый кабинет во главе с Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, однако выбрал путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.Британские СМИ этом запугивают население, создавая из России образ врага и умалчивая о поставках Лондоном вооружений и технологий киевскому режиму, наносящему удары по мирным жителям."Британская сторона по сути в шаге от того, чтобы из соучастника агрессии де-факто стать соучастником де-юре. А соответствующие последствия, безусловно, будут", – сказала Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, россия, лондон, украина, москва, мария захарова, эммануэль макрон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины