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Отношения на фоне напряженности: новый посол Германии начала работу в Грузии

Отношения на фоне напряженности: новый посол Германии начала работу в Грузии

Sputnik Грузия

Барбара Фосс сменила Петера Фишера на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Тбилиси и Берлина 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Новый посол Германии в Грузии Барбара Фосс передала копии верительных грамот директору департамента дипломатического протокола МИД Грузии Зурабу Дарчиашвили, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.Церемония состоялась 26 августа в Тбилиси. Дарчиашвили поздравил Барбару Фосс с назначением на должность и пожелал ей успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.Германия назначила нового посла в Грузии в середине августа 2026 года. На этой должности Фосс сменила Петера Фишера, который занимал пост посла Германии в Грузии с 2022 года и завершил дипломатическую миссию в июне 2026 года.После назначения Фосс заявила, что сохраняющаяся напряженность осложняет отношения Германии и Евросоюза с Грузией. Вместе с тем, по ее словам, активная поддержка Германией демократического и проевропейского курса Грузии остается неизменной.Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляли желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов.На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата.В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Грузия и ГерманияЕще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен.Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси.В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и заключать кредитные соглашения с Грузией.Уже в конце декабря Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года.31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его".В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственны за репрессии" против митингующих во время акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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