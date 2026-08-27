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Парламент Грузии вернется к работе со следующей недели

Парламент Грузии вернется к работе со следующей недели

Sputnik Грузия

Осенняя сессия начнется с реформы правительственной структуры и продолжится работой сразу над несколькими резонансными темами – от защиты церкви и национальных... 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T09:01+0400

2026-08-27T09:01+0400

2026-08-27T09:01+0400

политика

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парламент грузии

осенняя сессия парламента

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Осенняя сессия парламента Грузии откроется во вторник, 1 сентября, согласно регламенту парламента страны, и продлится до конца декабря 2026 года. Основным проектом, который будет рассматриваться в первую неделю, станут поправки в закон "О структуре, полномочиях и правилах деятельности правительства Грузии". Согласно анонсированным в июле поправкам, в правительстве Грузии будет упразднена должность министра регионального развития и появится должность государственного министра по вопросам региональной политики. Также будет упразднена и введенная в июне должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов. Кроме того, в парламенте начнется работа над поправками, направленными на защиту церкви, святынь, исторических героев и национальных ценностей от оскорблений. В начале работы парламент Грузии также получит предварительную версию государственного бюджета на 2027 год, которая после доработки будет утверждена в декабре 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии, осенняя сессия парламента