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Песков: контакты Москвы и Вашингтона продолжаются в рабочем формате
Песков: контакты Москвы и Вашингтона продолжаются в рабочем формате
Sputnik Грузия
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва предпочла бы достичь своих целей мирными способами, однако из-за отсутствия возможности делать это... 27.08.2026, Sputnik Грузия
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2026-08-27T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Контакты РФ и США по теме украинского урегулирования продолжаются на рабочем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."На рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами", – отметил Песков.Он подчеркнул, что Москва сохраняет свою открытость к участию в мирных переговорах по урегулированию на Украине.Песков также заявил журналистам, что не располагает информацией о планах и сроках проведения следующего раунда переговоров в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва предпочла бы достичь своих целей мирными способами, однако из-за отсутствия возможности делать это продолжает СВО.Ранее в четверг замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил РИА Новости, что во внешнеполитическом ведомстве РФ готовы организовать в сжатые сроки необходимые контакты с Вашингтоном по Украине, как только поступят запросы об этом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, москва, вашингтон, украина, дмитрий песков
Песков: контакты Москвы и Вашингтона продолжаются в рабочем формате
15:28 27.08.2026 (обновлено: 21:34 27.08.2026)
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва предпочла бы достичь своих целей мирными способами, однако из-за отсутствия возможности делать это продолжает СВО
ТБИЛИСИ, 27 авг – Sputnik. Контакты РФ и США по теме украинского урегулирования продолжаются на рабочем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами", – отметил Песков.
Он подчеркнул, что Москва сохраняет свою открытость к участию в мирных переговорах по урегулированию на Украине.
Песков также заявил журналистам, что не располагает информацией о планах и сроках проведения следующего раунда переговоров в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва предпочла бы достичь своих целей мирными способами, однако из-за отсутствия возможности делать это продолжает СВО.
Ранее в четверг замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил РИА Новости
, что во внешнеполитическом ведомстве РФ готовы организовать в сжатые сроки необходимые контакты с Вашингтоном по Украине, как только поступят запросы об этом.