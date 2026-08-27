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Мамука Мдинарадзе заявил об уходе из политики
https://sputnik-georgia.ru/20260827/pochemu-mdinaradze-ukhodit-iz-politiki--zayavlenie-eks-ministra-300319472.html
Почему Мдинарадзе уходит из политики – заявление экс-министра
Почему Мдинарадзе уходит из политики – заявление экс-министра
Sputnik Грузия
Мдинарадзе категорически опроверг, что его уход из политики связан с письмом экс-премьера Ираклия Гарибашвили 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T15:52+0400
2026-08-27T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вице-премьер Мамука Мдинарадзе покидает пост министра по вопросам региональной политики и уходит из политики, как заявил он на брифинге. Решению Мамуки Мдинарадзе уйти из политики предшествовали несколько писем бывшего премьера, осужденного Ираклия Гарибашвили. В одном из них Гарибашвили рассказал о послании, которое, по его словам, получил в июле 2026 года от Мдинарадзе, занимавшего влиятельную позицию в правящей партии. В письме утверждалось, что против Гарибашвили готовят новое уголовное дело, чтобы не допустить его возвращения в политику. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдными. По его словам, большим счастьем было работать вместе с командой "Грузинской мечты". "Хочу выразить огромную благодарность каждому солдату, каждому члену, каждому лидеру "Грузинской мечты" – начиная с господина Бидзины Иванишвили и заканчивая рядовым солдатом, как мы называем друг друга в нашей большой семье", – заявил Мдинарадзе. Он также поблагодарил свою семью и отметил, что хочет уделять ей больше внимания. Мдинарадзе также категорически опроверг, что его уход из политики связан с письмом экс-премьера Ираклия Гарибашвили, и сказал, что, вероятнее всего, займется бизнесом. "Я вернусь в политику только в том случае, если действительно понадоблюсь команде и другого выхода не будет", – добавил Мдинарадзе.О МдинарадзеЮрист по образованию, Мамука Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получив лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти.Из парламента Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, сгб
новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, сгб

Почему Мдинарадзе уходит из политики – заявление экс-министра

15:52 27.08.2026
© Georgian Dream მამუკა მდინარაძე
მამუკა მდინარაძე - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2026
© Georgian Dream
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Мдинарадзе категорически опроверг, что его уход из политики связан с письмом экс-премьера Ираклия Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вице-премьер Мамука Мдинарадзе покидает пост министра по вопросам региональной политики и уходит из политики, как заявил он на брифинге.
Решению Мамуки Мдинарадзе уйти из политики предшествовали несколько писем бывшего премьера, осужденного Ираклия Гарибашвили. В одном из них Гарибашвили рассказал о послании, которое, по его словам, получил в июле 2026 года от Мдинарадзе, занимавшего влиятельную позицию в правящей партии. В письме утверждалось, что против Гарибашвили готовят новое уголовное дело, чтобы не допустить его возвращения в политику. Сам Мдинарадзе назвал обвинения Гарибашвили абсурдными.

"Я принял решение уйти с должности и из политики. Не буду много говорить: эти десять лет стали для меня годами труда, преданности Родине и больших дел, которые мы совершали вместе с друзьями", – заявил Мдинарадзе.

По его словам, большим счастьем было работать вместе с командой "Грузинской мечты".
"Хочу выразить огромную благодарность каждому солдату, каждому члену, каждому лидеру "Грузинской мечты" – начиная с господина Бидзины Иванишвили и заканчивая рядовым солдатом, как мы называем друг друга в нашей большой семье", – заявил Мдинарадзе.
Он также поблагодарил свою семью и отметил, что хочет уделять ей больше внимания.

"Конечно, я благодарю свою семью, которой хочу уделять больше внимания. Скажу совершенно искренне: когда на протяжении 10 лет ты полностью вовлечен в политику и несешь максимальную ответственность, это очень тяжело и непросто. Я хочу, чтобы вы ценили всех тех людей, которые стоят на передовой борьбы. Очень сложно, когда такая ответственность и вовлеченность требуют от человека полной отдачи", – сказал Мдинарадзе.

Мдинарадзе также категорически опроверг, что его уход из политики связан с письмом экс-премьера Ираклия Гарибашвили, и сказал, что, вероятнее всего, займется бизнесом.
"Я вернусь в политику только в том случае, если действительно понадоблюсь команде и другого выхода не будет", – добавил Мдинарадзе.
О Мдинарадзе

Юрист по образованию, Мамука Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получив лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти.
Из парламента Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.
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