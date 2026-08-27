Политолог: Отношения Тбилиси и Брюсселя заморожены
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Отношения между Грузией и Евросоюзом заморожены и зашли в тупик, так как Грузия пытается перейти к многовекторной внешней политике.
Об этом заявила политолог-регионовед, эксперт по Южному Кавказу Нино Скворцова в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, отвечая на вопросы о внешней политике страны и влиянии на неё изменений на транспортной карте Южного Кавказа.
По словам политолога, контакты на высоком уровне практически отсутствуют, а сам ЕС сейчас сосредоточен на других кризисах и постепенно теряет влияние в регионе.
"У ЕС сейчас большие проблемы из-за кризиса на Ближнем Востоке, украинского вопроса и отношений с Вашингтоном, поэтому Тбилиси сейчас не находится в числе главных приоритетов. Сейчас в политике нашего региона больше участвуют Турция, Иран, Россия и США. ЕС ослаблен и не может влиять на процессы в полной мере, как это делал раньше. Следовательно, говорить об общих интересах, кроме тех ценностей, о которых заявляют на уровне риторики, не приходится", – сказала Скворцова.
По её словам, если раньше Тбилиси двигался в фарватере Брюсселя, исполняя поручения и следуя внешнеполитической линии, то сегодня ситуация изменилась. Именно это стало причиной того, что отношения зашли в тупик.
Как считает эксперт, Грузия сейчас пытается выстроить более многовекторную внешнюю политику и наладить отношения с различными центрами силы, в том числе с Россией.
По словам политолога, контакты на высоком уровне практически отсутствуют, а сам ЕС сейчас сосредоточен на других кризисах и постепенно теряет влияние в регионе.
"У ЕС сейчас большие проблемы из-за кризиса на Ближнем Востоке, украинского вопроса и отношений с Вашингтоном, поэтому Тбилиси сейчас не находится в числе главных приоритетов. Сейчас в политике нашего региона больше участвуют Турция, Иран, Россия и США. ЕС ослаблен и не может влиять на процессы в полной мере, как это делал раньше. Следовательно, говорить об общих интересах, кроме тех ценностей, о которых заявляют на уровне риторики, не приходится", – сказала Скворцова.
По её словам, если раньше Тбилиси двигался в фарватере Брюсселя, исполняя поручения и следуя внешнеполитической линии, то сегодня ситуация изменилась. Именно это стало причиной того, что отношения зашли в тупик.
Как считает эксперт, Грузия сейчас пытается выстроить более многовекторную внешнюю политику и наладить отношения с различными центрами силы, в том числе с Россией.