https://sputnik-georgia.ru/20260827/politolog-reshenie-irakliya-ii-i-georgievskiy-traktat-nelzya-otsenivat-bez-uchta-epokhi-300326198.html

Политолог: Решение Ираклия II и Георгиевский трактат нельзя оценивать без учёта эпохи

Политолог: Решение Ираклия II и Георгиевский трактат нельзя оценивать без учёта эпохи

Sputnik Грузия

Обсуждение Георгиевского трактата без учёта исторического контекста неверно, поскольку решение Ираклия II было принято в эпоху конкуренции Османской... 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T18:42+0400

2026-08-27T18:42+0400

2026-08-27T18:42+0400

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Об этом заявила политолог-регионовед Нино Скворцова в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, отвечая на вопросы о внешней политике страны и изменениях на транспортной карте Южного Кавказа."В Грузии очень часто обсуждают решение Ираклия II и Георгиевский трактат. Но при этом упускают именно контекст этого решения – эпоху конкуренции великих империй: Османской, Персидской и Российской. Говорить о том, что это решение было неправильным, как это обычно делает оппозиция, не совсем корректно: та эпоха закончилась, и сейчас идёт переосмысление", – сказала Скворцова.По её словам, грузинские власти пытаются выстроить многовекторную внешнюю политику, переосмысливая исторический опыт и роль Георгиевского трактата."Именно в этом контексте позиция Ираклия II отражается в политике "Грузинской мечты". Они помогают людям понять, что это их история, что это было решение их предка и что у этого решения были свои основания. Отчасти это может стать фундаментом для совпадения позиций с Россией. В России эту тему воспринимают со своей позиции. Тбилиси и Москва в этом плане должны сблизиться, поскольку это была важная веха в истории двух стран… Думаю, историкам здесь есть над чем поработать", – отметила эксперт.При этом эксперт считает разговор о новом Георгиевском трактате неактуальным."Я считаю, что разговор о новом Георгиевском трактате – это анахронизм. Сегодня такой трактат в подобном контексте невозможен. Нужно придумать что-то своё, новое, а не возвращаться к старому. Это как в случае с холодной войной. Уже нет СССР и того блока, но все называют конфликт между Западом и Россией холодной войной. Это смешивание понятий", – сказала политолог.По словам политолога, сейчас отношения России и Грузии находятся в более благоприятном состоянии, и сторонам стоит сохранить достигнутый уровень взаимодействия, чтобы в дальнейшем на экономической основе укреплять доверие и развивать диалог."Для начала стоит снизить градус напряжённости, который возникает из-за ситуативных информационных поводов. Не раздувать бытовые вопросы до политического скандала и не подрывать этим тот диалог, который налаживается", – сказала Скворцова.Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, благодаря подписанию царём Ираклием II Георгиевского трактата Грузия сегодня является самобытной страной, основанной на христианских ценностях и национальных корнях.В 1783 году Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат, по которому Картли-Кахетинское царство переходило под протекторат России. Тем самым завершились почти трёхвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией.

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