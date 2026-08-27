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Премьер Грузии получил приглашение на саммит COP17 по биоразнообразию в Ереване

Премьер Грузии получил приглашение на саммит COP17 по биоразнообразию в Ереване

Sputnik Грузия

Приглашение участвовать в саммите Кобахидзе получил лично от премьер-министра Армении Николы Пашиняна во время телефонного разговора 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T21:47+0400

2026-08-27T21:47+0400

2026-08-27T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите лидеров COP17 по биоразнообразию в Ереване, сообщает администрация правительства Грузии. Саммит COP17 по биоразнообразию (CBD COP17) пройдет с 19 по 30 октября 2026 года в Ереване. Официальный слоган саммита, который соберет тысячи представителей разных стран и организаций "Действия во имя природы" (Taking Action for Nature). По данным администрации правительства, приглашение участвовать в саммите Кобахидзе получил лично от премьер-министра Армении Николы Пашиняна во время телефонного разговора. Стороны также обсудили стратегическое партнерство между двумя странами и позитивную динамику развития сотрудничества в различных областях. Саммит проходит в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. На саммите планируется проведение первого в истории глобального обзора выполнения Куньминско-Монреальской глобальной рамки, масштабного соглашения, обязывающего страны защитить минимум 30% суши и океанов планеты к 2030 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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