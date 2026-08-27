https://sputnik-georgia.ru/20260827/prezident-gruzii-k-prazdniku-mariamoba-pomiloval-226-zaklyuchennykh-300327413.html

Президент Грузии к празднику Мариамоба помиловал 226 заключенных

Президент Грузии к празднику Мариамоба помиловал 226 заключенных

Sputnik Грузия

Из 226 помилованных 217 отбывали тюремные сроки за различные преступления, шестеро – условное заключение, а с трех лиц – сняли судимости 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T23:31+0400

2026-08-27T23:31+0400

2026-08-27T23:31+0400

грузия

новости

общество

михаил кавелашвили

помилование

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324039_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_726635729ac5ad726b8d9302798715f0.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 226 осужденных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента. Из 226 помилованных 217 отбывали тюремные сроки за различные преступления, шестеро – условное заключение, а с трех лиц сняты судимости. "Использование президентом Грузии его конституционных эксклюзивных полномочий основано на принципах гуманизма и государственных интересах", – отмечено в сообщении. Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, помилование