https://sputnik-georgia.ru/20260827/prezident-gruzii-k-prazdniku-mariamoba-pomiloval-226-zaklyuchennykh-300327413.html
Президент Грузии к празднику Мариамоба помиловал 226 заключенных
Президент Грузии к празднику Мариамоба помиловал 226 заключенных
Sputnik Грузия
Из 226 помилованных 217 отбывали тюремные сроки за различные преступления, шестеро – условное заключение, а с трех лиц – сняли судимости 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T23:31+0400
2026-08-27T23:31+0400
2026-08-27T23:31+0400
грузия
новости
общество
михаил кавелашвили
помилование
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324039_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_726635729ac5ad726b8d9302798715f0.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 226 осужденных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента. Из 226 помилованных 217 отбывали тюремные сроки за различные преступления, шестеро – условное заключение, а с трех лиц сняты судимости. "Использование президентом Грузии его конституционных эксклюзивных полномочий основано на принципах гуманизма и государственных интересах", – отмечено в сообщении. Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1e/251324039_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_8b2d615a540a2123a77037b46f4fd38f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, помилование
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, помилование
Президент Грузии к празднику Мариамоба помиловал 226 заключенных
Из 226 помилованных 217 отбывали тюремные сроки за различные преступления, шестеро – условное заключение, а с трех лиц – сняли судимости
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 226 осужденных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы – Мариамоба, говорится в сообщении на сайте президента.
Из 226 помилованных 217 отбывали тюремные сроки за различные преступления, шестеро – условное заключение, а с трех лиц сняты судимости.
"Использование президентом Грузии его конституционных эксклюзивных полномочий основано на принципах гуманизма и государственных интересах", – отмечено в сообщении.
Православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. В Грузии это один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях страны. Этот день в Грузии является нерабочим.