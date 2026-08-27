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С начала года ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море – МИД России
С начала года ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море – МИД России
Sputnik Грузия
Российская сторона обращает внимание, что киевский режим продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Украинские военные за текущий год поразили 214 гражданских судов в Черном море, следующих под флагами разных стран мира, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат подчеркнула, что киевский режим продолжает создавать военные угрозы для стран Черноморского региона.Так, ранее в августе атаке беспилотников подверглось турецкое судно, транспортирующее по Черному морю фрукты и овощи. В результате ранения получили четыре члена экипажа, из них трое – граждане Турции.В июле ВСУ атаковали два танкера возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.Захарова призвала государства – члены НАТО обратить внимание на то, что вооружения, которые передаются киевскому режиму со стороны альянса, используются против него же самого. В частности, ранее румынский истребитель F-16 поразил украинский морской дрон у берегов Румынии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, черное море, мария захарова, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, черное море, мария захарова, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
С начала года ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море – МИД России
13:24 27.08.2026 (обновлено: 18:07 27.08.2026)
Российская сторона обращает внимание, что киевский режим продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Украинские военные за текущий год поразили 214 гражданских судов в Черном море, следующих под флагами разных стран мира, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всего за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира", – сообщила она на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что киевский режим продолжает создавать военные угрозы для стран Черноморского региона.
Так, ранее в августе атаке беспилотников подверглось турецкое судно, транспортирующее по Черному морю фрукты и овощи. В результате ранения получили четыре члена экипажа, из них трое – граждане Турции.
В июле ВСУ атаковали два танкера возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.
Захарова призвала государства – члены НАТО обратить внимание на то, что вооружения, которые передаются киевскому режиму со стороны альянса, используются против него же самого. В частности, ранее румынский истребитель F-16 поразил украинский морской дрон у берегов Румынии.