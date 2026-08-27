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Сделки по недвижимости в Тбилиси и Батуми, январь-июль 2026 года
Сделки по недвижимости в Тбилиси и Батуми, январь-июль 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Colliers Georgia, за январь-июль 2026 года в Тбилиси было продано 26 930 квартир, в Батуми – 9 220. Объем рынка в столице составил 2,3 млрд долларов... 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T18:31+0400
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По данным Colliers Georgia, за январь-июль 2026 года в Тбилиси было продано 26 930 квартир, в Батуми – 9 220. Объем рынка в столице составил 2,3 млрд долларов, а в курортном городе – 595 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, батуми, тбилиси, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, батуми, тбилиси, инфографика, инфографика
По данным Colliers Georgia, за январь-июль 2026 года в Тбилиси было продано 26 930 квартир, в Батуми – 9 220. Объем рынка в столице составил 2,3 млрд долларов, а в курортном городе – 595 млн долларов.