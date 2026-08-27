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Сезон сбора персиков в Грузии подходит к концу: сколько экспортировали
Сезон сбора персиков в Грузии подходит к концу: сколько экспортировали
Sputnik Грузия
Основными рынками сбыта грузинских персиков и нектаринов остаются Россия и Армения 27.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. За сезон сбора персиков и нектаринов в Грузии с 1 мая по 25 августа 2026 года из страны было экспортировано 20,5 тысячи тонн продукции на сумму 25,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.По данным ведомства, средняя экспортная цена 1 кг персиков и нектаринов за этот период составила 1,24 доллара, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года."Сбор персиков уже подходит к концу. В течение этого периода процесс был достаточно активным. Были задержки на несколько дней в экспортном направлении, однако все проблемы были решены благодаря скоординированной работе", – сказал министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.В свою очередь, губернатор Кахети Платон Калмахелидзе обратил внимание на роль холодильных складов и важность государственных программ в процессе хранения урожая персиков."Именно эти возможности помогли фермерам хранить и продавать свой урожай без перебоев. Реализация сельскохозяйственных программ активно продолжается и в будущем будет еще больше ориентирована на результаты и потребности фермеров на местах", – сказал Калмахелидзе.Основными экспортными рынками для грузинских персиков являются две страны – Россия и Армения.По итогам 2025 года экспорт персиков и нектаринов из Грузии составил 25,8 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Общая стоимость экспорта достигла 32 миллионов долларов против 25 миллионов долларов в 2024 году (+28%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, кахети, тбилиси, сша
экономика, грузия, новости, кахети, тбилиси, сша
Сезон сбора персиков в Грузии подходит к концу: сколько экспортировали
Основными рынками сбыта грузинских персиков и нектаринов остаются Россия и Армения
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. За сезон сбора персиков и нектаринов в Грузии с 1 мая по 25 августа 2026 года из страны было экспортировано 20,5 тысячи тонн продукции на сумму 25,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.
По данным ведомства, средняя экспортная цена 1 кг персиков и нектаринов за этот период составила 1,24 доллара, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.
"Сбор персиков уже подходит к концу. В течение этого периода процесс был достаточно активным. Были задержки на несколько дней в экспортном направлении, однако все проблемы были решены благодаря скоординированной работе", – сказал министр сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
В свою очередь, губернатор Кахети Платон Калмахелидзе обратил внимание на роль холодильных складов и важность государственных программ в процессе хранения урожая персиков.
"Именно эти возможности помогли фермерам хранить и продавать свой урожай без перебоев. Реализация сельскохозяйственных программ активно продолжается и в будущем будет еще больше ориентирована на результаты и потребности фермеров на местах", – сказал Калмахелидзе.
Основными экспортными рынками для грузинских персиков являются две страны – Россия и Армения.
По итогам 2025 года экспорт персиков и нектаринов из Грузии составил 25,8 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Общая стоимость экспорта достигла 32 миллионов долларов против 25 миллионов долларов в 2024 году (+28%).