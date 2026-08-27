https://sputnik-georgia.ru/20260827/statistika-vozdushnogo-transporta-gruzii-ii-kvartal-2026-goda-300258311.html

Статистика воздушного транспорта Грузии, II квартал 2026 года

Статистика воздушного транспорта Грузии, II квартал 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года аэропорты Грузии обслужили 2 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за... 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T12:51+0400

2026-08-27T12:51+0400

2026-08-27T12:51+0400

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инфографика

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года аэропорты Грузии обслужили 2 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.В Грузию прилетел 1 млн пассажиров, из страны вылетел также 1 млн пассажиров. Всего было выполнено 8,2 тыс. пассажирских и 11,3 тыс. грузовых рейсов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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