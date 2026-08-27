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Статистика воздушного транспорта Грузии, II квартал 2026 года
Статистика воздушного транспорта Грузии, II квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года аэропорты Грузии обслужили 2 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за... 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T12:51+0400
2026-08-27T12:51+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года аэропорты Грузии обслужили 2 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.В Грузию прилетел 1 млн пассажиров, из страны вылетел также 1 млн пассажиров. Всего было выполнено 8,2 тыс. пассажирских и 11,3 тыс. грузовых рейсов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, туризм, сакстат, инфографика, инфографика

Статистика воздушного транспорта Грузии, II квартал 2026 года

12:51 27.08.2026
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Статистика воздушного транспорта Грузии, II квартал 2026 года - Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года аэропорты Грузии обслужили 2 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
В Грузию прилетел 1 млн пассажиров, из страны вылетел также 1 млн пассажиров. Всего было выполнено 8,2 тыс. пассажирских и 11,3 тыс. грузовых рейсов.
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