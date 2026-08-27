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https://sputnik-georgia.ru/20260827/trener-sbornaya-gruzii-po-basketbolu-v-khoroshey-forme-podkhodit-k-matchu-s-chernogoriey-300325832.html
Тренер: сборная Грузии по баскетболу в хорошей форме подходит к матчу с Черногорией
Тренер: сборная Грузии по баскетболу в хорошей форме подходит к матчу с Черногорией
Sputnik Грузия
Следующую встречу сборная Грузии проведет 31 августа на выезде с Португалией 27.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу подходит к матчу с Черногорией в отборе на чемпионат мира в хорошей форме, сказал тренер национальной команды Александр Джикич. Матч пройдет 28 августа в Тбилиси. Начало в 19:30. При этом тренер призвал не недооценивать соперника. "Черногория – очень хорошая команда, в составе есть бывшие игроки NBA и баскетболисты Евролиги. Этот матч очень важен для обеих команд. Встреча будет сложной, но победа имеет большое значение на пути к чемпионату мира", – сказал Джикич. Следующую встречу сборная Грузии проведет 31 августа на выезде с Португалией. Впервые команда выступила на мировом первенстве в 2023 году – на японском острове Окинава она обыграла Кабо-Верде и Венесуэлу, вышла во второй этап и вошла в число 16 сильнейших сборных мира. Во втором групповом этапе, который пройдет в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале 2027 года команды встретятся только с теми соперниками, с которыми не играли на предыдущем этапе. В итоге по три лучшие команды из каждой новой группы получат путевки на чемпионат мира. Сборные Грузии, Испании и Украины из группы А встретятся с сильнейшими командами группы B – Грецией, Черногорией и Португалией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, черногория, португалия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, черногория, португалия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу

Тренер: сборная Грузии по баскетболу в хорошей форме подходит к матчу с Черногорией

20:53 27.08.2026
© Georgian Basketball FederationГлавный тренер грузинской сборной по баскетболу Александр Джикич
Главный тренер грузинской сборной по баскетболу Александр Джикич - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2026
© Georgian Basketball Federation
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Следующую встречу сборная Грузии проведет 31 августа на выезде с Португалией
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу подходит к матчу с Черногорией в отборе на чемпионат мира в хорошей форме, сказал тренер национальной команды Александр Джикич.
Матч пройдет 28 августа в Тбилиси. Начало в 19:30.

"Мы здоровы, продуктивно работаем, в команде отличная атмосфера. На последних тренировках были собранными и агрессивными, что дает основания для оптимизма", – сказал Джикич.

При этом тренер призвал не недооценивать соперника.
"Черногория – очень хорошая команда, в составе есть бывшие игроки NBA и баскетболисты Евролиги. Этот матч очень важен для обеих команд. Встреча будет сложной, но победа имеет большое значение на пути к чемпионату мира", – сказал Джикич.
Следующую встречу сборная Грузии проведет 31 августа на выезде с Португалией.
Впервые команда выступила на мировом первенстве в 2023 году – на японском острове Окинава она обыграла Кабо-Верде и Венесуэлу, вышла во второй этап и вошла в число 16 сильнейших сборных мира.
За путевки на чемпионат мира 2027 года от Европы борются 32 национальные команды. Они разыграют 12 путевок в финальный турнир по двухэтапной системе в течение шести игровых окон. После завершения первого раунда три лучшие команды из каждой группы вышли в следующий этап, где были сформированы четыре новые группы по шесть сборных.
Во втором групповом этапе, который пройдет в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале 2027 года команды встретятся только с теми соперниками, с которыми не играли на предыдущем этапе. В итоге по три лучшие команды из каждой новой группы получат путевки на чемпионат мира.
Сборные Грузии, Испании и Украины из группы А встретятся с сильнейшими командами группы B – Грецией, Черногорией и Португалией.
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