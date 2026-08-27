https://sputnik-georgia.ru/20260827/trener-sbornaya-gruzii-po-basketbolu-v-khoroshey-forme-podkhodit-k-matchu-s-chernogoriey-300325832.html

Тренер: сборная Грузии по баскетболу в хорошей форме подходит к матчу с Черногорией

Тренер: сборная Грузии по баскетболу в хорошей форме подходит к матчу с Черногорией

Sputnik Грузия

Следующую встречу сборная Грузии проведет 31 августа на выезде с Португалией 27.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу подходит к матчу с Черногорией в отборе на чемпионат мира в хорошей форме, сказал тренер национальной команды Александр Джикич. Матч пройдет 28 августа в Тбилиси. Начало в 19:30. При этом тренер призвал не недооценивать соперника. "Черногория – очень хорошая команда, в составе есть бывшие игроки NBA и баскетболисты Евролиги. Этот матч очень важен для обеих команд. Встреча будет сложной, но победа имеет большое значение на пути к чемпионату мира", – сказал Джикич. Следующую встречу сборная Грузии проведет 31 августа на выезде с Португалией. Впервые команда выступила на мировом первенстве в 2023 году – на японском острове Окинава она обыграла Кабо-Верде и Венесуэлу, вышла во второй этап и вошла в число 16 сильнейших сборных мира. Во втором групповом этапе, который пройдет в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале 2027 года команды встретятся только с теми соперниками, с которыми не играли на предыдущем этапе. В итоге по три лучшие команды из каждой новой группы получат путевки на чемпионат мира. Сборные Грузии, Испании и Украины из группы А встретятся с сильнейшими командами группы B – Грецией, Черногорией и Португалией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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