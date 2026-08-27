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Цопурашвили: Грузии нужны новые сценарии развития экономики и конкурентные преимущества
Цопурашвили: Грузии нужны новые сценарии развития экономики и конкурентные преимущества
Sputnik Грузия
Перед экономикой Грузии стоит задача определить новые направления развития и сформировать модель, которая позволит стране адаптироваться к глобальным... 27.08.2026, Sputnik Грузия
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По словам Цопурашвили, Грузии необходимо искать направления, где страна сможет получить конкурентные преимущества. В частности, речь идет об энергетике, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. "Перед экономикой Грузии стоит главный вопрос – трансформация в нужном направлении. Мы все отметили, что так называемая либеральная демократия не только в Грузии стала тупиковой. Во всем мире уже кризис. И весь мир, наверное, думает, как это все перегрузить и переключить в том направлении, которое уже завтра должно развивать мир", – сказал Цопуришвили после круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия". По его словам, в этом вопросе все эксперты едины – Грузии нужны изменения, нужно развивать те направления, где страна уже не может получить конкурентное преимущество. Это будут сельское хозяйство, энергетика или другие отрасли. "Я и мой коллега Ираклий Гогава и еще несколько наших друзей с сентября будем отрабатывать разные платформы развития. Это касается в первую очередь энергетики, сельского хозяйства, просвещения, здравоохранения. Мы хотим иметь открытую платформу и приглашаем всех наших коллег, где могут работать все эксперты, чтобы сделать четкий вызов новой системе для Грузии, писать сценарии развития, искать возможности и ресурсы", – заявил Цопурашвили. По его словам, экономическая команда правительства должна активнее заниматься подготовкой аналитики и сценариев развития.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео
Цопурашвили: Грузии нужны новые сценарии развития экономики и конкурентные преимущества
10:46 27.08.2026 (обновлено: 11:34 27.08.2026)
Перед экономикой Грузии стоит задача определить новые направления развития и сформировать модель, которая позволит стране адаптироваться к глобальным изменениям, считает председатель Объединения ученых Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили
По словам Цопурашвили, Грузии необходимо искать направления, где страна сможет получить конкурентные преимущества. В частности, речь идет об энергетике, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении.
"Перед экономикой Грузии стоит главный вопрос – трансформация в нужном направлении. Мы все отметили, что так называемая либеральная демократия не только в Грузии стала тупиковой. Во всем мире уже кризис. И весь мир, наверное, думает, как это все перегрузить и переключить в том направлении, которое уже завтра должно развивать мир", – сказал Цопуришвили после круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия".
По его словам, в этом вопросе все эксперты едины – Грузии нужны изменения, нужно развивать те направления, где страна уже не может получить конкурентное преимущество. Это будут сельское хозяйство, энергетика или другие отрасли.
"Я и мой коллега Ираклий Гогава и еще несколько наших друзей с сентября будем отрабатывать разные платформы развития. Это касается в первую очередь энергетики, сельского хозяйства, просвещения, здравоохранения. Мы хотим иметь открытую платформу и приглашаем всех наших коллег, где могут работать все эксперты, чтобы сделать четкий вызов новой системе для Грузии, писать сценарии развития, искать возможности и ресурсы", – заявил Цопурашвили.
По его словам, экономическая команда правительства должна активнее заниматься подготовкой аналитики и сценариев развития.