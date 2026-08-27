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Цопурашвили: Грузии нужны новые сценарии развития экономики и конкурентные преимущества

Цопурашвили: Грузии нужны новые сценарии развития экономики и конкурентные преимущества

Sputnik Грузия

Перед экономикой Грузии стоит задача определить новые направления развития и сформировать модель, которая позволит стране адаптироваться к глобальным... 27.08.2026, Sputnik Грузия

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По словам Цопурашвили, Грузии необходимо искать направления, где страна сможет получить конкурентные преимущества. В частности, речь идет об энергетике, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. "Перед экономикой Грузии стоит главный вопрос – трансформация в нужном направлении. Мы все отметили, что так называемая либеральная демократия не только в Грузии стала тупиковой. Во всем мире уже кризис. И весь мир, наверное, думает, как это все перегрузить и переключить в том направлении, которое уже завтра должно развивать мир", – сказал Цопуришвили после круглого стола "Влияние мирового экономического кризиса на Грузию", организованного газетой "Свободная Грузия". По его словам, в этом вопросе все эксперты едины – Грузии нужны изменения, нужно развивать те направления, где страна уже не может получить конкурентное преимущество. Это будут сельское хозяйство, энергетика или другие отрасли. "Я и мой коллега Ираклий Гогава и еще несколько наших друзей с сентября будем отрабатывать разные платформы развития. Это касается в первую очередь энергетики, сельского хозяйства, просвещения, здравоохранения. Мы хотим иметь открытую платформу и приглашаем всех наших коллег, где могут работать все эксперты, чтобы сделать четкий вызов новой системе для Грузии, писать сценарии развития, искать возможности и ресурсы", – заявил Цопурашвили. По его словам, экономическая команда правительства должна активнее заниматься подготовкой аналитики и сценариев развития.

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