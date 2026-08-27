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В Грузии решили взять под контроль количество собак - видео

В Грузии решили взять под контроль количество собак - видео

Sputnik Грузия

В Грузии начала действовать программа по управлению численностью собак, разработанная при участии международного эксперта, рекомендованного Всемирной... 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T16:14+0400

2026-08-27T16:14+0400

2026-08-27T16:14+0400

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Как заявили в национальном агентстве продовольствия Грузии, реализация программы будет проходить максимально прозрачно. В рамках программы планируется строительство приютов для животных в регионах Самегрело – Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.При этом программа охватит как бездомных, так и домашних собак. Бродячих собак будут регистрировать, стерилизовать и вакцинировать против бешенства. Также они пройдут другие ветеринарные процедуры, после чего их вернут в места прежнего обитания.

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