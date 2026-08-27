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В Грузии решили взять под контроль количество собак - видео
В Грузии решили взять под контроль количество собак - видео
Sputnik Грузия
В Грузии начала действовать программа по управлению численностью собак, разработанная при участии международного эксперта, рекомендованного Всемирной... 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T16:14+0400
2026-08-27T16:14+0400
2026-08-27T16:14+0400
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Как заявили в национальном агентстве продовольствия Грузии, реализация программы будет проходить максимально прозрачно. В рамках программы планируется строительство приютов для животных в регионах Самегрело – Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.При этом программа охватит как бездомных, так и домашних собак. Бродячих собак будут регистрировать, стерилизовать и вакцинировать против бешенства. Также они пройдут другие ветеринарные процедуры, после чего их вернут в места прежнего обитания.
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грузия, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, собаки, домашние животные, тбилиси, видеоклуб , видео
грузия, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, собаки, домашние животные, тбилиси, видеоклуб , видео
В Грузии решили взять под контроль количество собак - видео
В Грузии начала действовать программа по управлению численностью собак, разработанная при участии международного эксперта, рекомендованного Всемирной организацией по охране здоровья животных.
Как заявили в национальном агентстве продовольствия Грузии, реализация программы будет проходить максимально прозрачно. В рамках программы планируется строительство приютов для животных в регионах Самегрело – Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.
При этом программа охватит как бездомных, так и домашних собак. Бродячих собак будут регистрировать, стерилизовать и вакцинировать против бешенства. Также они пройдут другие ветеринарные процедуры, после чего их вернут в места прежнего обитания.