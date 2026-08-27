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Желающие получить профобразование в Грузии смогут пройти регистрацию с 21 сентября
Желающие получить профобразование в Грузии смогут пройти регистрацию с 21 сентября
Sputnik Грузия
Требования к поступлению будут разными в зависимости от уровня квалификации, а участвовать смогут и те, кто не прошел отбор в вузы или ошибся с выбором... 27.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-27T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Регистрация в профессиональные училища начнется 21 сентября, говорится в сообщении Минобразования Грузии. Профессиональное образование в Грузии делится на несколько уровней и ступеней в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, которая гармонизирована с европейскими стандартами, где третий уровень – это базовая квалификация, четвертый – профессиональная, а пятый – высшая профессиональная квалификация. Пятый уровень дает право на поступление в вуз и получение высшего академического образования.Для поступления на программы пятого уровня профессиональной подготовки потребуется сдача экзаменов, а для программ третьего и четвертого уровней отбор будет проводиться внутри учебных заведений. В конкурсе смогут принять участие абитуриенты, не прошедшие отбор в высшие учебные заведения по результатам Единых национальных экзаменов, а также те, кто не поступил в профессиональные училища из-за неправильного выбора профессиональной программы при сдаче экзаменов. В 2026 году 3 141 абитуриент получил право продолжить обучение по программам профессионального образования на основании результатов Единых национальных экзаменов. Из них 1 322 человека были зачислены в государственные профессиональные училища, а 1 819 – в частные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, профколледжи, национальный центр профессионального развития учителей
грузия, общество, новости, профколледжи, национальный центр профессионального развития учителей
Желающие получить профобразование в Грузии смогут пройти регистрацию с 21 сентября
13:53 27.08.2026 (обновлено: 14:16 27.08.2026)
Требования к поступлению будут разными в зависимости от уровня квалификации, а участвовать смогут и те, кто не прошел отбор в вузы или ошибся с выбором программы
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Регистрация в профессиональные училища начнется 21 сентября, говорится в сообщении Минобразования Грузии.
Профессиональное образование в Грузии делится на несколько уровней и ступеней в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, которая гармонизирована с европейскими стандартами, где третий уровень – это базовая квалификация, четвертый – профессиональная, а пятый – высшая профессиональная квалификация. Пятый уровень дает право на поступление в вуз и получение высшего академического образования.
Для поступления на программы пятого уровня профессиональной подготовки потребуется сдача экзаменов, а для программ третьего и четвертого уровней отбор будет проводиться внутри учебных заведений.
В конкурсе смогут принять участие абитуриенты, не прошедшие отбор в высшие учебные заведения по результатам Единых национальных экзаменов, а также те, кто не поступил в профессиональные училища из-за неправильного выбора профессиональной программы при сдаче экзаменов.
В 2026 году 3 141 абитуриент получил право продолжить обучение по программам профессионального образования на основании результатов Единых национальных экзаменов.
Из них 1 322 человека были зачислены в государственные профессиональные училища, а 1 819 – в частные.