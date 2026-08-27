https://sputnik-georgia.ru/20260827/zhelayuschie-poluchit-profobrazovanie-v-gruzii-smogut-proyti-registratsiyu-s-21-sentyabrya-300306062.html

Желающие получить профобразование в Грузии смогут пройти регистрацию с 21 сентября

Желающие получить профобразование в Грузии смогут пройти регистрацию с 21 сентября

Sputnik Грузия

Требования к поступлению будут разными в зависимости от уровня квалификации, а участвовать смогут и те, кто не прошел отбор в вузы или ошибся с выбором... 27.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-27T13:53+0400

2026-08-27T13:53+0400

2026-08-27T14:16+0400

грузия

общество

новости

профколледжи

национальный центр профессионального развития учителей

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24010/10/240101037_0:97:2000:1222_1920x0_80_0_0_386742494fbda9d13f49e9ce07aa2c82.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Регистрация в профессиональные училища начнется 21 сентября, говорится в сообщении Минобразования Грузии. Профессиональное образование в Грузии делится на несколько уровней и ступеней в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, которая гармонизирована с европейскими стандартами, где третий уровень – это базовая квалификация, четвертый – профессиональная, а пятый – высшая профессиональная квалификация. Пятый уровень дает право на поступление в вуз и получение высшего академического образования.Для поступления на программы пятого уровня профессиональной подготовки потребуется сдача экзаменов, а для программ третьего и четвертого уровней отбор будет проводиться внутри учебных заведений. В конкурсе смогут принять участие абитуриенты, не прошедшие отбор в высшие учебные заведения по результатам Единых национальных экзаменов, а также те, кто не поступил в профессиональные училища из-за неправильного выбора профессиональной программы при сдаче экзаменов. В 2026 году 3 141 абитуриент получил право продолжить обучение по программам профессионального образования на основании результатов Единых национальных экзаменов. Из них 1 322 человека были зачислены в государственные профессиональные училища, а 1 819 – в частные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, профколледжи, национальный центр профессионального развития учителей