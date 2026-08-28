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Роботы с помпонами и босая мода: самые смешные фото недели
Роботы с помпонами и босая мода: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 28.08.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Роботы с помпонами и босая мода: самые смешные фото недели

16:36 28.08.2026
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© REUTERS Suzanne Plunkett

Бостон-терьер Мочи ест свой ужин во время вечеринки, посвященной Национальному дню собак в Лондоне, Великобритания.

Бостон-терьер Мочи ест свой ужин во время вечеринки, посвященной Национальному дню собак в Лондоне, Великобритания. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Suzanne Plunkett

Бостон-терьер Мочи ест свой ужин во время вечеринки, посвященной Национальному дню собак в Лондоне, Великобритания.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

Роботы соревнуются в финале соревнований по чирлидингу на Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине, Китай.

Роботы соревнуются в финале соревнований по чирлидингу на Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине, Китай. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Роботы соревнуются в финале соревнований по чирлидингу на Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине, Китай.

© photo: Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Безруков в музыкальном спектакле "Маленький принц" в Парке Горького в Москве.

Актер Сергей Безруков в музыкальном спектакле &quot;Маленький принц&quot; в Парке Горького в Москве. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Pelagiya Tikhonova
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Актер Сергей Безруков в музыкальном спектакле "Маленький принц" в Парке Горького в Москве.

© AP Photo / Yuki Iwamura

Косплееры посещают Anime NYC в конференц-центре имени Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке, США.

Косплееры посещают Anime NYC в конференц-центре имени Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке, США. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Yuki Iwamura

Косплееры посещают Anime NYC в конференц-центре имени Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке, США.

© REUTERS Cathal McNaughton

Мужчина курит трубку во время Старой Ламмасской ярмарки, Северная Ирландия.

Мужчина курит трубку во время Старой Ламмасской ярмарки, Северная Ирландия. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Cathal McNaughton

Мужчина курит трубку во время Старой Ламмасской ярмарки, Северная Ирландия.

© REUTERS Tierney L. Cross

Люди в костюмах появляются на гоночной трассе перед началом Гран-при Freedom 250 серии IndyCar в Вашингтоне, США.

Люди в костюмах появляются на гоночной трассе перед началом Гран-при Freedom 250 серии IndyCar в Вашингтоне, США. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Tierney L. Cross

Люди в костюмах появляются на гоночной трассе перед началом Гран-при Freedom 250 серии IndyCar в Вашингтоне, США.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкМягкие игрушки на рюкзаке мужчины в Москве.
Мягкие игрушки на рюкзаке мужчины в Москве, Россия - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Мягкие игрушки на рюкзаке мужчины в Москве.
© AP Photo / Lindsey Wasson

Морской лев высовывает язык у Китовых скал, США.

Морской лев высовывает язык у Китовых скал, США. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Lindsey Wasson

Морской лев высовывает язык у Китовых скал, США.

© REUTERS David Dee Delgado

Участники празднуют завершение второго ежегодного конкурса двойников Пи-Ви Германа в Бруклине, США.

Участники празднуют завершение второго ежегодного конкурса двойников Пи-Ви Германа в Бруклине, США. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS David Dee Delgado

Участники празднуют завершение второго ежегодного конкурса двойников Пи-Ви Германа в Бруклине, США.

© AP Photo / Invision/Millie Turner

Маргарет Куолли прибывает на премьеру фильма "Звезды-собаки" в Лондоне, Великобритания.

Маргарет Куолли прибывает на премьеру фильма &quot;Звезды-собаки&quot; в Лондоне, Великобритания. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Invision/Millie Turner

Маргарет Куолли прибывает на премьеру фильма "Звезды-собаки" в Лондоне, Великобритания.

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