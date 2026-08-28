Роботы с помпонами и босая мода: самые смешные фото недели

Бостон-терьер Мочи ест свой ужин во время вечеринки, посвященной Национальному дню собак в Лондоне, Великобритания.
Бостон-терьер Мочи ест свой ужин во время вечеринки, посвященной Национальному дню собак в Лондоне, Великобритания.
Роботы соревнуются в финале соревнований по чирлидингу на Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине, Китай.
Роботы соревнуются в финале соревнований по чирлидингу на Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине, Китай.
Актер Сергей Безруков в музыкальном спектакле "Маленький принц" в Парке Горького в Москве.
Актер Сергей Безруков в музыкальном спектакле "Маленький принц" в Парке Горького в Москве.
Косплееры посещают Anime NYC в конференц-центре имени Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке, США.
Косплееры посещают Anime NYC в конференц-центре имени Джейкоба К. Джавитса в Нью-Йорке, США.
Мужчина курит трубку во время Старой Ламмасской ярмарки, Северная Ирландия.
Мужчина курит трубку во время Старой Ламмасской ярмарки, Северная Ирландия.
Люди в костюмах появляются на гоночной трассе перед началом Гран-при Freedom 250 серии IndyCar в Вашингтоне, США.
Люди в костюмах появляются на гоночной трассе перед началом Гран-при Freedom 250 серии IndyCar в Вашингтоне, США.
Морской лев высовывает язык у Китовых скал, США.
Морской лев высовывает язык у Китовых скал, США.
Участники празднуют завершение второго ежегодного конкурса двойников Пи-Ви Германа в Бруклине, США.
Участники празднуют завершение второго ежегодного конкурса двойников Пи-Ви Германа в Бруклине, США.
Маргарет Куолли прибывает на премьеру фильма "Звезды-собаки" в Лондоне, Великобритания.
Маргарет Куолли прибывает на премьеру фильма "Звезды-собаки" в Лондоне, Великобритания.