https://sputnik-georgia.ru/20260828/bogoroditsa-ne-ostavila-nas---patriarkh-shio-iii-pozdravil-veruyuschikh-s-mariamoba-300337666.html

Богородица не оставила нас – патриарх Шио III поздравил верующих с Мариамоба

Богородица не оставила нас – патриарх Шио III поздравил верующих с Мариамоба

Sputnik Грузия

По словам Патриарха, Богородица стала вечной заступницей человека перед Богом, матерью всего человечества 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T16:56+0400

2026-08-28T16:56+0400

2026-08-28T17:10+0400

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католикос-патриарх всея грузии шио iii

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III поздравил верующих с праздником Мариамоба (Успения Пресвятой Богородицы), напомнив в своей праздничной проповеди в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси о духовном значении этого дня и подчеркнув, что, перейдя в вечный мир, Божия Матерь не оставила человечество. В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы. Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем. По его словам, Богородица стала вечной заступницей человека перед Богом, матерью всего человечества. "В своей долгой земной жизни Матерь Божья столкнулась со множеством испытаний, скорбей и страданий, но много было и радости. Последней из этих радостей стала весть о Ее приближающейся кончине. Само это событие также произошло с великим спокойствием и с великой радостью", – сказал он. В своей праздничной проповеди Шио III уделил особое внимание христианскому пониманию смерти. Он подчеркнул, что после пришествия Спасителя само это понятие изменило свой глубокий смысл, став "третьим рождением" человека – уже для вечной жизни. Кроме того, Шио III обратился к верующим со словами утешения и призвал сплотиться в молитве за отечество и упокоение души многолетнего предстоятеля Грузинской церкви Илии II. "Сегодня мы вспоминаем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, без которого это первое Успение Богородицы. Мы собираемся, молимся, тоскуем по его молитве, его служению, его словам, по пребыванию вместе с ним. Попросим Пресвятую Богородицу помочь его душе и спасти ее", – сказал Шио III. Праздничная служба в этот день проводится во всех действующих церквях Грузии. В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260828/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-avgusta-2026-300328361.html

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религия , грузия, общество, новости, мариамоба, католикос-патриарх всея грузии шио iii