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Большой конкурс и проваленные экзамены – Центр экзаменов и оценок дал объяснения

Большой конкурс и проваленные экзамены – Центр экзаменов и оценок дал объяснения

Sputnik Грузия

В Центре экзаменов абитуриентам советуют расширять список вузов и специальностей, чтобы повысить шансы на поступление 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T17:57+0400

2026-08-28T17:57+0400

2026-08-28T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции 1795 абитуриентов, успешно сдавших экзамены, не смогли поступить в вузы, говорится в заявлении Национального центра экзаменов и оценок.В Грузии абитуриенты поступают не в конкретный вуз. При регистрации они выбирают желаемую специальность и указывают несколько вузов, в которых хотели бы обучаться по этой программе. На основании результатов экзаменов абитуриенты затем зачисляются в один из выбранных вузов.По данным Национального центра экзаменов и оценок, 1795 абитуриентов указали ограниченное число вузов и программ для поступления и в результате высокой конкуренции не смогли попасть в выбранные вузы, поскольку другие поступающие набрали более высокие баллы.Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3744 не сдали экзамены, 1795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1322 — в профтехучилища, а 1495 — на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.Центр экзаменов рекомендует абитуриентам принимать решения исходя из баллов, полученных на экзаменах, и при их недостаточном количестве с учетом высокой конкуренции добавлять другие программы.Это можно сделать в рамках апелляции, при этом можно выбрать не только другой вуз, но и другую специальность, соответствующую сданным экзаменам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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