https://sputnik-georgia.ru/20260828/desyatki-semey-postradali-iz-za-stikhii-na-zapade-gruzii-300339380.html

Десятки семей пострадали из-за стихии на западе Грузии

Десятки семей пострадали из-за стихии на западе Грузии

Sputnik Грузия

Стихия повредила часть уже выполненных и текущих работ в рамках проекта водоснабжения и водоотведения в городе Багдати 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T20:54+0400

2026-08-28T20:54+0400

2026-08-28T21:03+0400

грузия

происшествия

новости

непогода в грузии

имерети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/1c/300338833_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5222ef98781d8c6d861c676dfcda5cef.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Несколько десятков семей пострадали в результате стихии в Багдатском муниципалитете (регион Имерети), заявил министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе, который вместе с представителями профильных ведомств и местных властей ознакомился с последствиями стихии и ходом ликвидационных работ. Из-за сильных дождей в Багдатском муниципалитете 27 августа были затоплены дороги, дворы домов и сельскохозяйственные угодья, повреждена инфраструктура. "Повреждена и инфраструктура, наши соответствующие службы активно работают на месте. Департамент автомобильных дорог занимается очисткой как центральных дорог, так и других поврежденных участков. Особенно важно помочь пострадавшим семьям. Мы посетили несколько семей. Во дворы и жилые дома занесло обломки и грязь", – сказал Сохадзе. По словам министра, стихия повредила часть уже выполненных и текущих работ в рамках проекта водоснабжения и водоотведения в городе Багдати. На рабочей встрече с подрядчиком определили первоочередные меры: сначала временно приведут в порядок поврежденные участки дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение, после чего начнется восстановление поврежденной стихией инфраструктуры. На месте работают несколько десятков единиц тяжелой и специальной техники. Движение по центральной дороге уже свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, непогода в грузии, имерети