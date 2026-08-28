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Гражданин России убит в центре Тбилиси - СМИ

Гражданин России убит в центре Тбилиси - СМИ

Sputnik Грузия

По словам местных жителей, незадолго до убийства у мужчины произошел конфликт в одном из супермаркетов 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T19:50+0400

2026-08-28T19:50+0400

2026-08-28T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Тело мужчины до 40 лет на рассвете обнаружили в сквере у моста Бараташвили в Тбилиси, сообщили СМИ. По предварительным данным, жертве нанесли несколько ножевых ранений. По словам местных жителей, незадолго до убийства у мужчины произошел конфликт в одном из супермаркетов. После ссоры несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. По информации СМИ, мужчина въехал в Грузию 26 августа. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Сквер оцеплен полицией. МВД возбудило уголовное дело по статье 108 УК Грузии — "Умышленное убийство". О задержании подозреваемых или установлении их личности МВД Грузии пока не сообщало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, мвд грузии