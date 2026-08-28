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Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы
Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы
Sputnik Грузия
Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в пятницу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в стране государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба 28 августа проводится во всех действующих церквях Грузии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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религия , грузия, новости, общество, грузинская православная церковь
религия , грузия, новости, общество, грузинская православная церковь

Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы

09:01 28.08.2026
© photo: Sputnik / StringerПразднование "Мариамоба" в храме Сиони
Празднование Мариамоба в храме Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в пятницу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.
Этот день является в стране государственным праздником и, соответственно, выходным днем.
Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии.
© photo: Sputnik / StringerЛюди у иконы Божьей Матери в храме Самеба
Люди у иконы Божьей Матери в храме Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2026
Люди у иконы Божьей Матери в храме Самеба
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.
Праздничная служба 28 августа проводится во всех действующих церквях Грузии.
В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.
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