https://sputnik-georgia.ru/20260828/gruziya-otmechaet-mariamoba--uspenie-presvyatoy-bogoroditsy-300328221.html

Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы

Грузия отмечает Мариамоба – Успение Пресвятой Богородицы

Sputnik Грузия

Этот день является в Грузии государственным праздником и, соответственно, выходным днем 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T09:01+0400

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религия

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грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Православные во всем мире в пятницу, 28 августа, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, который в Грузии называют Мариамоба.Этот день является в стране государственным праздником и, соответственно, выходным днем.Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих церковных праздников в православии.В Грузии Мариамоба – один из самых почитаемых праздников, поскольку считается, что страна находится под покровительством Пресвятой Богородицы.Праздничная служба 28 августа проводится во всех действующих церквях Грузии.В этот день церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения ее с Сыном. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы провести погребение Девы Марии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , грузия, новости, общество, грузинская православная церковь