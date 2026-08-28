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Грузия уверенно обыграла Черногорию в матче отбора на ЧМ по баскетболу
Грузия уверенно обыграла Черногорию в матче отбора на ЧМ по баскетболу
Sputnik Грузия
Лучшим игроком матча стал капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия, набравший 24 очка 28.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Черногории в матче отбора на чемпионат мира 2027 – 101:74. Эта победа имеет большое значение для Грузии в борьбе за путевку на чемпионат мира в Катар. У сборной уже четыре победы, и она делит третье-четвертое места с Черногорией. Грузия с первых минут считалась фаворитом встречи – команда играла дома и собрала оптимальный состав. Черногорцы сделали ставку на плотную защиту против лидеров соперника, но остановить их не удалось. Лучшим игроком матча стал капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия, набравший 24 очка, Битадзе набрал 23 очка, Мамукелашвили – 17, Рид – 12, Андроникашвили – 9. Грузия практически весь матч сохраняла преимущество. Черногория пыталась сократить отставание в основном за счет трехочковых и бросков со средней дистанции, однако в четвертой четверти грузинская команда окончательно сломила сопротивление соперника и довела матч до убедительной победы. Следующий матч сборная Грузии проведет 31 августа в гостях против Португалии. После первого этапа отбора команды из групп A и B сформировали новую шестикомандную группу. Все набранные на первом этапе очки сохранились. На чемпионат мира из шести команд выйдут только три. Поэтому оставшиеся шесть матчей будут иметь решающее значение. Испания считается главным фаворитом группы, а за две оставшиеся путевки, вероятно, развернется серьезная борьба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, черногория, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
спорт, грузия, новости, черногория, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, чемпионат мира по баскетболу
Грузия уверенно обыграла Черногорию в матче отбора на ЧМ по баскетболу
22:06 28.08.2026 (обновлено: 22:35 28.08.2026)
Лучшим игроком матча стал капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия, набравший 24 очка
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Черногории в матче отбора на чемпионат мира 2027 – 101:74.
Эта победа имеет большое значение для Грузии в борьбе за путевку на чемпионат мира в Катар. У сборной уже четыре победы, и она делит третье-четвертое места с Черногорией.
Грузия с первых минут считалась фаворитом встречи – команда играла дома и собрала оптимальный состав. Черногорцы сделали ставку на плотную защиту против лидеров соперника, но остановить их не удалось.
Лучшим игроком матча стал капитан грузинской сборной Торнике Шенгелия, набравший 24 очка, Битадзе набрал 23 очка, Мамукелашвили – 17, Рид – 12, Андроникашвили – 9.
Грузия практически весь матч сохраняла преимущество. Черногория пыталась сократить отставание в основном за счет трехочковых и бросков со средней дистанции, однако в четвертой четверти грузинская команда окончательно сломила сопротивление соперника и довела матч до убедительной победы.
Следующий матч сборная Грузии проведет 31 августа в гостях против Португалии.
После первого этапа отбора команды из групп A и B сформировали новую шестикомандную группу. Все набранные на первом этапе очки сохранились.
На чемпионат мира из шести команд выйдут только три. Поэтому оставшиеся шесть матчей будут иметь решающее значение. Испания считается главным фаворитом группы, а за две оставшиеся путевки, вероятно, развернется серьезная борьба.