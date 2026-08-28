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Искусственный интеллект – угроза человечеству?
Искусственный интеллект – угроза человечеству?
Sputnik Грузия
28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T15:31+0400
2026-08-28T15:31+0400
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общество, новости, грузия, искусственный интелект, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
общество, новости, грузия, искусственный интелект, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Искусственный интеллект – угроза человечеству?

15:31 28.08.2026
© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo  / Перейти в фотобанкРобот на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники (World Robot Conference) в Пекине
Робот на одном из стендов на Всемирной конференции робототехники (World Robot Conference) в Пекине - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2026
© photo: Sputnik / Anna Ratkoglo
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