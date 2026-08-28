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Искусственный интеллект – угроза человечеству?
Искусственный интеллект – угроза человечеству?
Sputnik Грузия
28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T15:31+0400
2026-08-28T15:31+0400
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общество, новости, грузия, искусственный интелект, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
общество, новости, грузия, искусственный интелект, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Искусственный интеллект – угроза человечеству?