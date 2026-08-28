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Какая погода ждет Грузию в ближайшие дни
Какая погода ждет Грузию в ближайшие дни
Sputnik Грузия
С 29 августа температура воздуха в Тбилиси понизится на несколько градусов 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T11:51+0400
2026-08-28T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Национального агентства окружающей среды, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах Восточной Грузии возможен град.При этом температура воздуха останется относительно высокой – в Западной и Восточной Грузии максимальные показатели составят 26-31 градус.В Тбилиси временами будет идти дождь, воздух прогреется до 28-30 градусов. Уже с 29 августа температура в столице понизится на несколько градусов.По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода сохранится на территории Грузии до конца августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, погода, грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
новости, погода, грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Какая погода ждет Грузию в ближайшие дни
С 29 августа температура воздуха в Тбилиси понизится на несколько градусов
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на территории Грузии в ближайшие дни.
По данным Национального агентства окружающей среды, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах Восточной Грузии возможен град.
При этом температура воздуха останется относительно высокой – в Западной и Восточной Грузии максимальные показатели составят 26-31 градус.
В Тбилиси временами будет идти дождь, воздух прогреется до 28-30 градусов. Уже с 29 августа температура в столице понизится на несколько градусов.
По прогнозу синоптиков, неустойчивая погода сохранится на территории Грузии до конца августа.