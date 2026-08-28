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Крупная партия метадона: в Грузии задержали двух иностранцев

Крупная партия метадона: в Грузии задержали двух иностранцев

Sputnik Грузия

При обысках полиция изъяла метадон в особо крупном размере и материалы для фасовки наркотиков 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T13:53+0400

2026-08-28T13:53+0400

2026-08-28T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Двое иностранных граждан задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере группой лиц, а также в содействии их реализации, говорится в сообщении МВД Грузии.Сотрудники Главного управления полиции района Старого Тбилиси провели обыски у обвиняемых, в их автомобиле и по месту временного проживания.В результате правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств метадон в особо крупном размере.Кроме того, полиция изъяла материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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