https://sputnik-georgia.ru/20260828/mvd-raskrylo-ubiystvo-rossiyanina-v-tbilisi-300340049.html

МВД раскрыло убийство россиянина в Тбилиси

МВД раскрыло убийство россиянина в Тбилиси

Sputnik Грузия

Следствие установило, что в Тбилиси между двумя иностранцами произошел конфликт, в ходе ссоры один из них нанес другому ранения холодным оружием 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T22:36+0400

2026-08-28T22:36+0400

2026-08-28T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали по горячим следам в Тбилиси гражданина иностранного государства по обвинению в умышленном убийстве иностранца, сообщили в МВД. По информации СМИ, убитый являлся гражданином России и приехал в Тбилиси 26 августа, а задержанный – гражданин Армении. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники МВД задержали подозреваемого по горячим следам. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии. В случае обвинительного приговора обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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