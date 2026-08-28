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МВД раскрыло убийство россиянина в Тбилиси
МВД раскрыло убийство россиянина в Тбилиси
Sputnik Грузия
Следствие установило, что в Тбилиси между двумя иностранцами произошел конфликт, в ходе ссоры один из них нанес другому ранения холодным оружием 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T22:36+0400
2026-08-28T22:36+0400
2026-08-28T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали по горячим следам в Тбилиси гражданина иностранного государства по обвинению в умышленном убийстве иностранца, сообщили в МВД. По информации СМИ, убитый являлся гражданином России и приехал в Тбилиси 26 августа, а задержанный – гражданин Армении. В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники МВД задержали подозреваемого по горячим следам. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства. Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии. В случае обвинительного приговора обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, россия, новости, грузия, убийство, мвд грузии
происшествия, россия, новости, грузия, убийство, мвд грузии
МВД раскрыло убийство россиянина в Тбилиси
Следствие установило, что в Тбилиси между двумя иностранцами произошел конфликт, в ходе ссоры один из них нанес другому ранения холодным оружием
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали по горячим следам в Тбилиси гражданина иностранного государства по обвинению в умышленном убийстве иностранца, сообщили в МВД.
По информации СМИ, убитый являлся гражданином России и приехал в Тбилиси 26 августа, а задержанный – гражданин Армении.
Следствие установило, что в Тбилиси между двумя иностранцами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них нанес другому ранения холодным оружием, а также травмы тупым предметом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.
В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники МВД задержали подозреваемого по горячим следам. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии. В случае обвинительного приговора обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.