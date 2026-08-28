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Несколько школ Тбилиси будут работать по новому графику из-за ремонта проспекта Руставели

Несколько школ Тбилиси будут работать по новому графику из-за ремонта проспекта Руставели

Sputnik Грузия

Часть старшеклассников двух школ на проспекте Руставели временно переведут на дистанционное обучение 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T10:50+0400

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2026-08-28T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. С учетом продолжающихся ремонтных работ на проспекте Руставели тбилисская публичная школа №47 и Тбилисская классическая гимназия начнут учебный процесс 15 сентября в гибридном формате, сообщили в министерстве образования.Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года."В обеих школах время начала занятий распределено таким образом, чтобы потоки учащихся не пересекались и учебный процесс проходил организованно. Сразу после завершения реабилитации проспекта Руставели учебный процесс в обеих школах вернется к обычному режиму", – говорится в заявлении ведомства.В частности, в школе №47 с нового учебного года занятия будут начинаться:В Тбилисской классической гимназии учебный процесс будет организован следующим образом:На данном этапе работ на тротуарах прокладываются подземные кабельные каналы. В пешеходной зоне демонтируются существующие ограждения, плитка и различные элементы инфраструктуры. Также подземные переходы очищаются от грунта, после чего там будут проведены гидроизоляционные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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