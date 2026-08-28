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Незаконно пересекла границу: в Грузии задержали разыскиваемую иностранку

Незаконно пересекла границу: в Грузии задержали разыскиваемую иностранку

Sputnik Грузия

Иностранная гражданка находилась в розыске с июня текущего года, ее задержали в Батуми 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T18:58+0400

2026-08-28T18:58+0400

2026-08-28T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции и Департамента полиции Аджарии МВД Грузии задержали иностранную гражданку, разыскиваемую за незаконное пересечение государственной границы Грузии.По данным следствия, обвиняемая незаконно пересекла государственную границу Грузии. В связи с этим преступлением женщина находилась в розыске с июня текущего года.Правоохранители задержали разыскиваемую в Батуми в результате проведенных следственных мероприятий. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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