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Незаконно пересекла границу: в Грузии задержали разыскиваемую иностранку
Незаконно пересекла границу: в Грузии задержали разыскиваемую иностранку
Sputnik Грузия
Иностранная гражданка находилась в розыске с июня текущего года, ее задержали в Батуми 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции и Департамента полиции Аджарии МВД Грузии задержали иностранную гражданку, разыскиваемую за незаконное пересечение государственной границы Грузии.По данным следствия, обвиняемая незаконно пересекла государственную границу Грузии. В связи с этим преступлением женщина находилась в розыске с июня текущего года.Правоохранители задержали разыскиваемую в Батуми в результате проведенных следственных мероприятий. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, аджария, батуми
происшествия, грузия, новости, тбилиси, аджария, батуми
Незаконно пересекла границу: в Грузии задержали разыскиваемую иностранку
Иностранная гражданка находилась в розыске с июня текущего года, ее задержали в Батуми
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции и Департамента полиции Аджарии МВД Грузии задержали иностранную гражданку, разыскиваемую за незаконное пересечение государственной границы Грузии.
По данным следствия, обвиняемая незаконно пересекла государственную границу Грузии. В связи с этим преступлением женщина находилась в розыске с июня текущего года.
Правоохранители задержали разыскиваемую в Батуми в результате проведенных следственных мероприятий. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.