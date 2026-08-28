https://sputnik-georgia.ru/20260828/okonchanie-remonta-stantsii-metro-varketili-v-tbilisi-vnov-perenesli-300339583.html

Окончание ремонта станции метро "Варкетили" в Тбилиси вновь перенесли

Окончание ремонта станции метро "Варкетили" в Тбилиси вновь перенесли

Sputnik Грузия

После внесенных изменений общая стоимость контракта составила 13,24 миллиона лари 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T23:31+0400

2026-08-28T23:31+0400

2026-08-28T23:31+0400

грузия

новости

общество

тбилисский метрополитен

обрушение потолка в тбилисском метро

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Срок завершения ремонта станции метро "Варкетили" вновь перенесли – на этот раз до 30 декабря 2026 года, сообщила медиа-платформа BMG. Ремонт станции метро "Варкетили" начался 21 декабря 2022 года. Изначально работы должны были занять 18 месяцев и завершиться к 21 июня 2024 года, однако сроки окончания переносились несколько раз. Основная часть работ, после которых метро вернулось к обычному режиму работы, завершилась в марте. Продление срока работ предусмотрено договором между Тбилисской транспортной компанией и подрядчиком Bada Construction. В техническую часть проекта также внесли изменения. Для отделки потолка пассажирского зала и тоннеля вместо первоначально предусмотренных аквапанелей решили использовать алюминиевые панели. Изменились и материалы для отделки пола: вместо укладки керамогранита сохранят существующий натуральный гранит, который отшлифуют и отполируют. На путевых стенах вместо керамогранита разместят гранитные плиты. После внесенных изменений общая стоимость контракта составила 13,24 миллиона лари. Это примерно на 140 тысяч лари меньше предыдущей суммы. На данный момент Тбилисская транспортная компания уже выплатила подрядчику 9,4 миллиона лари, около 71% от общей стоимости контракта. Ремонт станции "Варкетили" стал необходим после того, как в январе 2018 года на станции после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. После этого мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном случае желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамисони" пришлось расторгнуть. Последние работы по ремонту осуществляла компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC). Станция "Варкетили" является конечной на первой линии метрополитена – Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен, обрушение потолка в тбилисском метро