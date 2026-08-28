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Премьер Грузии: программа стажировки поможет молодежи начать карьеру в госслужбе
Премьер Грузии: программа стажировки поможет молодежи начать карьеру в госслужбе
Sputnik Грузия
С 1 по 10 сентября в Грузии откроют прием заявок примерно на три тысячи мест для оплачиваемой стажировки 28.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Программа оплачиваемых стажировок является важным инструментом для привлечения квалифицированных кадров на государственную службу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы максимально стимулировать трудоустройство молодежи и выпускников, в том числе в государственном секторе."Нам необходимо постоянно обновлять квалифицированный кадровый ресурс в государственной службе, и в этом отношении программа стажировок является очень важным инструментом", – заявил Кобахидзе журналистам.Премьер отметил, что программа действует уже несколько лет. Изначально ее запустили в пилотном режиме, а сейчас она успешно продолжается."Уверен, что эта программа даст очень многим молодым людям и выпускникам возможность успешно начать карьеру и развиваться в сфере государственной службы", – отметил премьер.В госучреждениях Грузии, а также в организациях – юридических лицах публичного и частного права – с 1 октября по 31 декабря 2026 года можно будет пройти оплачиваемую стажировку.Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 10 сентября 2026 года. Планируется объявить около трех тысяч вакансий для оплачиваемой стажировки. Заявки будут приниматься через сайт Администрации правительства Грузии.Пройти стажировку сможет тот, кто учится на первой ступени высшего образования и находится на выпускном курсе либо обучается на второй ступени, а также тот, кто завершил первую или вторую ступень высшего образования в весеннем семестре 2025-2026 учебного года.Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Программа действует с 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Премьер Грузии: программа стажировки поможет молодежи начать карьеру в госслужбе
12:52 28.08.2026 (обновлено: 13:01 28.08.2026)
С 1 по 10 сентября в Грузии откроют прием заявок примерно на три тысячи мест для оплачиваемой стажировки
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Программа оплачиваемых стажировок является важным инструментом для привлечения квалифицированных кадров на государственную службу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы максимально стимулировать трудоустройство молодежи и выпускников, в том числе в государственном секторе.
"Нам необходимо постоянно обновлять квалифицированный кадровый ресурс в государственной службе, и в этом отношении программа стажировок является очень важным инструментом", – заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер отметил, что программа действует уже несколько лет. Изначально ее запустили в пилотном режиме, а сейчас она успешно продолжается.
"Уверен, что эта программа даст очень многим молодым людям и выпускникам возможность успешно начать карьеру и развиваться в сфере государственной службы", – отметил премьер.
В госучреждениях Грузии, а также в организациях – юридических лицах публичного и частного права – с 1 октября по 31 декабря 2026 года можно будет пройти оплачиваемую стажировку.
Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 10 сентября 2026 года. Планируется объявить около трех тысяч вакансий для оплачиваемой стажировки. Заявки будут приниматься через сайт
Администрации правительства Грузии.
Пройти стажировку сможет тот, кто учится на первой ступени высшего образования и находится на выпускном курсе либо обучается на второй ступени, а также тот, кто завершил первую или вторую ступень высшего образования в весеннем семестре 2025-2026 учебного года.
Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Программа действует с 2024 года.