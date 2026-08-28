https://sputnik-georgia.ru/20260828/premer-gruzii-programma-stazhirovki-pomozhet-molodezhi-nachat-kareru-v-gossluzhbe-300332343.html

Премьер Грузии: программа стажировки поможет молодежи начать карьеру в госслужбе

Премьер Грузии: программа стажировки поможет молодежи начать карьеру в госслужбе

Sputnik Грузия

С 1 по 10 сентября в Грузии откроют прием заявок примерно на три тысячи мест для оплачиваемой стажировки 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T12:52+0400

2026-08-28T12:52+0400

2026-08-28T13:01+0400

новости

грузия

общество

ираклий кобахидзе

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0e/300115813_0:1:825:465_1920x0_80_0_0_d088e5f69c743424b375629c220fcdcd.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Программа оплачиваемых стажировок является важным инструментом для привлечения квалифицированных кадров на государственную службу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По его словам, власти заинтересованы в том, чтобы максимально стимулировать трудоустройство молодежи и выпускников, в том числе в государственном секторе."Нам необходимо постоянно обновлять квалифицированный кадровый ресурс в государственной службе, и в этом отношении программа стажировок является очень важным инструментом", – заявил Кобахидзе журналистам.Премьер отметил, что программа действует уже несколько лет. Изначально ее запустили в пилотном режиме, а сейчас она успешно продолжается."Уверен, что эта программа даст очень многим молодым людям и выпускникам возможность успешно начать карьеру и развиваться в сфере государственной службы", – отметил премьер.В госучреждениях Грузии, а также в организациях – юридических лицах публичного и частного права – с 1 октября по 31 декабря 2026 года можно будет пройти оплачиваемую стажировку.Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 по 10 сентября 2026 года. Планируется объявить около трех тысяч вакансий для оплачиваемой стажировки. Заявки будут приниматься через сайт Администрации правительства Грузии.Пройти стажировку сможет тот, кто учится на первой ступени высшего образования и находится на выпускном курсе либо обучается на второй ступени, а также тот, кто завершил первую или вторую ступень высшего образования в весеннем семестре 2025-2026 учебного года.Инициатором введения программы стажировок в госведомствах является премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Программа действует с 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, тбилиси