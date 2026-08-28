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Сотни озер: красота, которая скрывается в горах Грузии – видео

Сотни озер: красота, которая скрывается в горах Грузии – видео

Sputnik Грузия

В Грузии насчитывается около 860 озер. Их общая площадь составляет почти 170 квадратных километров – это примерно 0,25% от всей территории страны 28.08.2026, Sputnik Грузия

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Большинство озер в Грузии находятся в горах и на высокогорных плато. Самым большим по объему озером считается Табацкури, а самыми красивыми – Абуделаури и Тобаварчхили.Большинство водоемов имеют небольшую глубину и разное происхождение – от вулканического и тектонического до карстового и ледникового.

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