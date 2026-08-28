https://sputnik-georgia.ru/20260828/spravka-o-legalnom-nakhozhdenii-v-gruzii-budet-obyazatelnoy-dlya-polucheniya-vnzh-300318409.html
Справка о легальном нахождении в Грузии будет обязательной для получения ВНЖ
Справка о легальном нахождении в Грузии будет обязательной для получения ВНЖ
Sputnik Грузия
С 1 сентября к проверке браков иностранцев, претендующих на вид на жительство, подключатся МВД Грузии и СГБ 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T14:54+0400
2026-08-28T14:54+0400
2026-08-28T14:54+0400
общество
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284459223_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_90b54774380c6744caeafc4f031f0dea.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Справка о легальном нахождении в Грузии с 1 сентября станет обязательной для получения ряда видов на жительство в стране, соответствующее постановление приняло МВД Грузии. Согласно новшеству, для получения вида на жительство по учебе в вузе необходимо обучаться только в авторизированном грузинским государством высшем учебном заведении и предоставить от него справку об обучении и его сроках. А вот для получения постоянного вида на жительство ребенком гражданина Грузии или его родителями, помимо прочих документов, понадобятся справка о законном пребывании в Грузии и справка о наличии легального дохода в Грузии. Справка о доходах и справка о наличии временного вида на жительство понадобятся теперь иностранному гражданину для получения постоянного вида на жительство по браку, а также для получения постоянного вида на жительство на основании проживания в Грузии в течение 10 лет. Для получения временного вида на жительство по браку также будет нужна справка о легальном пребывании в Грузии и подтверждение наличия легального дохода. Проверять легальность браков, помимо Агентства гражданских сервисов, будут МВД Грузии и СГБ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284459223_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d59baf63304f6c8980756bc1fd37fea1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, новости, грузия
общество, новости, грузия
Справка о легальном нахождении в Грузии будет обязательной для получения ВНЖ
С 1 сентября к проверке браков иностранцев, претендующих на вид на жительство, подключатся МВД Грузии и СГБ
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Справка о легальном нахождении в Грузии с 1 сентября станет обязательной для получения ряда видов на жительство в стране, соответствующее постановление приняло МВД Грузии.
Согласно новшеству, для получения вида на жительство по учебе в вузе необходимо обучаться только в авторизированном грузинским государством высшем учебном заведении и предоставить от него справку об обучении и его сроках.
А вот для получения постоянного вида на жительство ребенком гражданина Грузии или его родителями, помимо прочих документов, понадобятся справка о законном пребывании в Грузии и справка о наличии легального дохода в Грузии.
Справка о доходах и справка о наличии временного вида на жительство понадобятся теперь иностранному гражданину для получения постоянного вида на жительство по браку, а также для получения постоянного вида на жительство на основании проживания в Грузии в течение 10 лет.
Для получения временного вида на жительство по браку также будет нужна справка о легальном пребывании в Грузии и подтверждение наличия легального дохода.
Проверять легальность браков, помимо Агентства гражданских сервисов, будут МВД Грузии и СГБ.