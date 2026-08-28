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Статистика транспортного сектора Грузии, II квартал 2026 года
Статистика транспортного сектора Грузии, II квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года пассажиропоток в портах и терминалах страны составил 4,7 тыс. человек... 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T14:31+0400
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экономика
грузия
туризм
сакстат
грузинская железная дорога
инфографика
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года пассажиропоток в портах и терминалах страны составил 4,7 тыс. человек: прибыли 2,2 тыс. человек, убыли – 2,5 тыс. Всего порты приняли 461 судно, было переработано 4,4 млн тонн грузов.В свою очередь, Грузинская железная дорога обслужила 425,8 тыс. пассажиров, из которых 408,4 тыс. были гражданами Грузии, а 17,4 тыс. – иностранцами. По железной дороге было перевезено 3,9 млн тонн грузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, туризм, сакстат, грузинская железная дорога, инфографика, инфографика
экономика, грузия, туризм, сакстат, грузинская железная дорога, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года пассажиропоток в портах и терминалах страны составил 4,7 тыс. человек: прибыли 2,2 тыс. человек, убыли – 2,5 тыс. Всего порты приняли 461 судно, было переработано 4,4 млн тонн грузов.
В свою очередь, Грузинская железная дорога обслужила 425,8 тыс. пассажиров, из которых 408,4 тыс. были гражданами Грузии, а 17,4 тыс. – иностранцами. По железной дороге было перевезено 3,9 млн тонн грузов.