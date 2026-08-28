https://sputnik-georgia.ru/20260828/telo-zhenschiny-so-sledami-nasilstvennoy-smerti-naydeno-na-zapade-gruzii-300339747.html

Тело женщины со следами насильственной смерти найдено на западе Грузии

Тело женщины со следами насильственной смерти найдено на западе Грузии

Sputnik Грузия

По имеющейся информации, женщину убили во время ограбления 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция обнаружила в жилом доме в селе Насакирала Озургетского муниципалитета (регион Гурия) тело 60-летней женщины со следами насильственной смерти, информацию журналистам подтвердили в МВД Грузии. По имеющейся информации, женщину убили во время ограбления. По словам соседей, они не слышали шума этим утром. На месте проводятся следственные действия. Расследование начато по статье 108 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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