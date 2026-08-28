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Тело женщины со следами насильственной смерти найдено на западе Грузии
Тело женщины со следами насильственной смерти найдено на западе Грузии
Sputnik Грузия
По имеющейся информации, женщину убили во время ограбления 28.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-28T21:42+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция обнаружила в жилом доме в селе Насакирала Озургетского муниципалитета (регион Гурия) тело 60-летней женщины со следами насильственной смерти, информацию журналистам подтвердили в МВД Грузии. По имеющейся информации, женщину убили во время ограбления. По словам соседей, они не слышали шума этим утром. На месте проводятся следственные действия. Расследование начато по статье 108 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, гурия, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, гурия, мвд грузии

Тело женщины со следами насильственной смерти найдено на западе Грузии

21:42 28.08.2026 (обновлено: 21:44 28.08.2026)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliРегиональная патрульная полиция - регион Гурия
Региональная патрульная полиция - регион Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2026
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По имеющейся информации, женщину убили во время ограбления
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Полиция обнаружила в жилом доме в селе Насакирала Озургетского муниципалитета (регион Гурия) тело 60-летней женщины со следами насильственной смерти, информацию журналистам подтвердили в МВД Грузии.
По имеющейся информации, женщину убили во время ограбления. По словам соседей, они не слышали шума этим утром.
На месте проводятся следственные действия. Расследование начато по статье 108 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".
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