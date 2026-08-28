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В Грузии усилят изучение китайского языка – Минобразования

В Грузии усилят изучение китайского языка – Минобразования

Sputnik Грузия

Китайский язык как второй иностранный уже преподают в девяти государственных школах Тбилиси 28.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-28T15:55+0400

2026-08-28T15:55+0400

2026-08-28T15:55+0400

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гиви миканадзе

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Вопрос расширения программы изучения китайского языка в грузинских школах обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с представителями Ланьчжоуского университета и Института Конфуция."В ходе встречи основное внимание было уделено развитию преподавания китайского языка как второго иностранного. Было отмечено, что с 2025-2026 учебного года китайский язык как второй иностранный официально введен в девяти государственных школах Тбилиси", – говорится в сообщении Минобразования.В Грузии обязательным иностранным языком для школьников является английский. Второй иностранный язык вводится с пятого класса, и его выбирает школа.По сообщению министерства образования, стороны обсудили перспективы углубления существующего сотрудничества и реализации совместных инициатив.По словам Гиви Миканадзе, расширение партнерства между грузинскими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами и Ланьчжоуским университетом особенно важно с точки зрения как профессионального развития преподавателей, так и предоставления программ академического обмена.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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