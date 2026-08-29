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Этери Липартелиани выиграла первый в истории турнир "Большой шлем" в Лозанне
Этери Липартелиани выиграла первый в истории турнир "Большой шлем" в Лозанне
Sputnik Грузия
Действующая чемпионка мира и Европы победила в финале весовой категории до 57 кг французскую спортсменку Сару-Леони Сисик эффектным броском через бедро 29.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Этери Липартелиани принесла Грузии победу на первом в истории турнире "Большой шлем" под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), который проходит с 28 по 30 августа в Лозанне (Швейцария).Турнир, проходящий на арене Vaudoise аréna, собрал около 900 спортсменов, включая 300 параатлетов, из более чем 50 стран.В первый день соревнований представительница сборной Грузии Этери Липартелиани завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг. Действующая чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр и первая грузинка, завоевавшая индивидуальный титул чемпионки мира, в финале победила француженку Сару-Леони Сисик, эффектно завершив поединок иппоном.Серебро осталось за Сисик, бронзу в этой категории завоевали Джулия Карна (Италия) и Аями Такано (Япония).Липартелиани – племянница первого грузинского олимпийского медалиста по дзюдо Сосо Липартелиани. В 2025 году она стала чемпионкой мира в Будапеште, а в 2026-м – чемпионкой Европы в Тбилиси.Турнир в Лозанне стал первым этапом Мирового тура IJF, который принимает Швейцария, и первым турниром серии "Большой шлем", объединившим соревнования среди элитных спортсменов и параатлетов в рамках одного мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, япония, италия, швейцария, федерация дзюдо грузии
Этери Липартелиани выиграла первый в истории турнир "Большой шлем" в Лозанне
11:58 29.08.2026 (обновлено: 12:06 29.08.2026)
Действующая чемпионка мира и Европы победила в финале весовой категории до 57 кг французскую спортсменку Сару-Леони Сисик эффектным броском через бедро
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Этери Липартелиани принесла Грузии победу на первом в истории турнире "Большой шлем" под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), который проходит с 28 по 30 августа в Лозанне (Швейцария).
Турнир, проходящий на арене Vaudoise аréna, собрал около 900 спортсменов, включая 300 параатлетов, из более чем 50 стран.
В первый день соревнований представительница сборной Грузии Этери Липартелиани завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг.
Действующая чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр и первая грузинка, завоевавшая индивидуальный титул чемпионки мира, в финале победила француженку Сару-Леони Сисик, эффектно завершив поединок иппоном.
Серебро осталось за Сисик, бронзу в этой категории завоевали Джулия Карна (Италия) и Аями Такано (Япония).
Липартелиани – племянница первого грузинского олимпийского медалиста по дзюдо Сосо Липартелиани. В 2025 году она стала чемпионкой мира в Будапеште, а в 2026-м – чемпионкой Европы в Тбилиси.
Турнир в Лозанне стал первым этапом Мирового тура IJF, который принимает Швейцария, и первым турниром серии "Большой шлем", объединившим соревнования среди элитных спортсменов и параатлетов в рамках одного мероприятия.