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Грузия открыла свою страницу на главном турпортале Китая
Грузия открыла свою страницу на главном турпортале Китая
Sputnik Грузия
Главная цель кампании – повышение узнаваемости Грузии на китайском рынке как туристического направления 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T13:04+0400
2026-08-29T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия запустила официальную туристическую страницу на крупнейшей китайской платформе Ctrip, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ctrip – популярная туристическая платформа, принадлежащая Trip.com Group. По информации ведомства, появление Грузии на китайской платформе направлено на привлечение большего числа путешественников из Китая и укрепление позиций Грузии на азиатском туристическом рынке. О новшестве по привлечению китайских туристов стало известно по итогам встречи замглавы Минэкономики Ираклия Надареишвили, совместно с руководителем Национальной администрации туризма Майей Омиадзе, с вице-президентом крупной китайской технологической группы Trip.com Group Эдисоном Ченом. На встрече стороны обсудили туристические возможности Грузии. В свою очередь, замглавы Минэкономики Грузии выделил Китай как стратегическое туристическое направление и сделал акцент как на целевых маркетинговых кампаниях, так и на запуске новых прямых рейсов между двумя странами. На встрече было подчеркнуто, что главная цель кампании – повышение узнаваемости Грузии на китайском рынке как туристического направления, привлечение потенциальных путешественников и, в конечном итоге, стимулирование поездок в Грузию и бронирований в стране. Кампания продлится до конца 2026 года. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, туризм, китай, министерство экономики и устойчивого развития грузии
новости, грузия, туризм, китай, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Грузия открыла свою страницу на главном турпортале Китая
Главная цель кампании – повышение узнаваемости Грузии на китайском рынке как туристического направления
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия запустила официальную туристическую страницу на крупнейшей китайской платформе Ctrip, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Ctrip – популярная туристическая платформа, принадлежащая Trip.com Group. По информации ведомства, появление Грузии на китайской платформе направлено на привлечение большего числа путешественников из Китая и укрепление позиций Грузии на азиатском туристическом рынке.
"В частности, на Ctrip была запущена страница Грузии, с помощью которой пользователи платформы могут ознакомиться с туристическими направлениями и продуктами страны, а также прямо из этого пространства искать и приобретать авиабилеты, бронировать отели и другие туристические услуги", – говорится в сообщении.
О новшестве по привлечению китайских туристов стало известно по итогам встречи замглавы Минэкономики Ираклия Надареишвили, совместно с руководителем Национальной администрации туризма Майей Омиадзе, с вице-президентом крупной китайской технологической группы Trip.com Group Эдисоном Ченом.
На встрече стороны обсудили туристические возможности Грузии.
В свою очередь, замглавы Минэкономики Грузии выделил Китай как стратегическое туристическое направление и сделал акцент как на целевых маркетинговых кампаниях, так и на запуске новых прямых рейсов между двумя странами.
На встрече было подчеркнуто, что главная цель кампании – повышение узнаваемости Грузии на китайском рынке как туристического направления, привлечение потенциальных путешественников и, в конечном итоге, стимулирование поездок в Грузию и бронирований в стране. Кампания продлится до конца 2026 года.
По данным Минэкономики, за два квартала 2026 года из Китая в Грузию было совершено 54 554 международных визита, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале рост составил 3,2%. В течение 2025 года из Китая в Грузию было совершено 127 895 визитов, на 44% больше по сравнению с 2024 годом.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.