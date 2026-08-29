https://sputnik-georgia.ru/20260829/gruziya-otkryla-svoyu-stranitsu-na-glavnom-turportale-kitaya-300337853.html

Грузия открыла свою страницу на главном турпортале Китая

Грузия открыла свою страницу на главном турпортале Китая

Sputnik Грузия

Главная цель кампании – повышение узнаваемости Грузии на китайском рынке как туристического направления 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T13:04+0400

2026-08-29T13:04+0400

2026-08-29T13:04+0400

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грузия

туризм

китай

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Грузия запустила официальную туристическую страницу на крупнейшей китайской платформе Ctrip, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Ctrip – популярная туристическая платформа, принадлежащая Trip.com Group. По информации ведомства, появление Грузии на китайской платформе направлено на привлечение большего числа путешественников из Китая и укрепление позиций Грузии на азиатском туристическом рынке. О новшестве по привлечению китайских туристов стало известно по итогам встречи замглавы Минэкономики Ираклия Надареишвили, совместно с руководителем Национальной администрации туризма Майей Омиадзе, с вице-президентом крупной китайской технологической группы Trip.com Group Эдисоном Ченом. На встрече стороны обсудили туристические возможности Грузии. В свою очередь, замглавы Минэкономики Грузии выделил Китай как стратегическое туристическое направление и сделал акцент как на целевых маркетинговых кампаниях, так и на запуске новых прямых рейсов между двумя странами. На встрече было подчеркнуто, что главная цель кампании – повышение узнаваемости Грузии на китайском рынке как туристического направления, привлечение потенциальных путешественников и, в конечном итоге, стимулирование поездок в Грузию и бронирований в стране. Кампания продлится до конца 2026 года. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, туризм, китай, министерство экономики и устойчивого развития грузии