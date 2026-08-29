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Какой будет погода в Грузии 29 августа – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 29 августа – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Самая высокая температура воздуха, +30 градусов, ожидается в Рустави и Кутаиси 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Дожди ожидаются на большей части территории Грузии в субботу, 29 августа – по прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится в стране до конца месяца.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, поти, зугдиди, тбилиси
прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, поти, зугдиди, тбилиси
Какой будет погода в Грузии 29 августа – прогноз по городам
Самая высокая температура воздуха, +30 градусов, ожидается в Рустави и Кутаиси
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Дожди ожидаются на большей части территории Грузии в субботу, 29 августа – по прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится в стране до конца месяца.
Прогноз погоды по городам:
Телави +26, небольшая облачность
Рустави +30, небольшая облачность
Тбилиси +28, небольшая облачность.