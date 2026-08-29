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Какой будет погода в Грузии 29 августа – прогноз по городам

Какой будет погода в Грузии 29 августа – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Самая высокая температура воздуха, +30 градусов, ожидается в Рустави и Кутаиси 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Дожди ожидаются на большей части территории Грузии в субботу, 29 августа – по прогнозам синоптиков, неустойчивая погода сохранится в стране до конца месяца.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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