https://sputnik-georgia.ru/20260829/kavelashvili-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-korolya-ugandiyskogo-korolevstva-toro-300351412.html

Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо

Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо

Sputnik Грузия

Президент Грузии откликнулся на кончину монарха, который в 1995 году в возрасте трех лет стал самым молодым правящим монархом в мире 29.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля традиционного угандийского королевства Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV.Король скончался 27 августа в возрасте 34 лет – о его смерти сообщила королевская семья, назвав ее "неизмеримой утратой" для династии, народа Торо и всей Уганды. Причина смерти короля пока не называется. Один из министров правительства Уганды сообщил местным СМИ, что король долго болел и проходил лечение в Соединенных Штатах Америки."Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Его Величества короля Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Мои самые теплые соболезнования королевской семье, народу Торо и народу Уганды", – написал Кавелашвили в соцсети Х.Рукиди IV взошел на трон в 1995 году в возрасте всего трех лет, после смерти отца, короля Патрика Дэвида Мэттью Кабойо Олими III, став самым молодым правящим монархом в мире и 13-м правителем 180-летнего королевства Торо. По данным Книги рекордов Гиннесса, он стал самым молодым правящим монархом в мире на момент своего вступления на престол.Королевство Торо было основано в начале XIX века, в нем проживает более двух миллионов жителей. Королевская семья заявила, что институт монархии будет сохранен: у покойного короля остался наследник-принц, чье имя будет объявлено позднее в соответствии с традициями королевства.Торо – одно из традиционных королевств на западе Уганды, граничащее с Демократической Республикой Конго. Уганда является республикой с избираемым главой государства, однако сохраняет несколько традиционных монархий, обладающих преимущественно символической, но значительной культурной и социальной властью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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