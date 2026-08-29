https://sputnik-georgia.ru/20260829/kavelashvili-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-korolya-ugandiyskogo-korolevstva-toro-300351412.html
Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо
Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо
Sputnik Грузия
Президент Грузии откликнулся на кончину монарха, который в 1995 году в возрасте трех лет стал самым молодым правящим монархом в мире 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T21:22+0400
2026-08-29T21:22+0400
2026-08-29T21:22+0400
непал
новости
грузия
происшествия
китай
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/287000181_0:0:830:466_1920x0_80_0_0_7cc5ebb18f55cd1c7dae6855adc2de4a.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля традиционного угандийского королевства Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV.Король скончался 27 августа в возрасте 34 лет – о его смерти сообщила королевская семья, назвав ее "неизмеримой утратой" для династии, народа Торо и всей Уганды. Причина смерти короля пока не называется. Один из министров правительства Уганды сообщил местным СМИ, что король долго болел и проходил лечение в Соединенных Штатах Америки."Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Его Величества короля Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Мои самые теплые соболезнования королевской семье, народу Торо и народу Уганды", – написал Кавелашвили в соцсети Х.Рукиди IV взошел на трон в 1995 году в возрасте всего трех лет, после смерти отца, короля Патрика Дэвида Мэттью Кабойо Олими III, став самым молодым правящим монархом в мире и 13-м правителем 180-летнего королевства Торо. По данным Книги рекордов Гиннесса, он стал самым молодым правящим монархом в мире на момент своего вступления на престол.Королевство Торо было основано в начале XIX века, в нем проживает более двух миллионов жителей. Королевская семья заявила, что институт монархии будет сохранен: у покойного короля остался наследник-принц, чье имя будет объявлено позднее в соответствии с традициями королевства.Торо – одно из традиционных королевств на западе Уганды, граничащее с Демократической Республикой Конго. Уганда является республикой с избираемым главой государства, однако сохраняет несколько традиционных монархий, обладающих преимущественно символической, но значительной культурной и социальной властью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
непал
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/17/287000181_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_1dce425b982a2b3e9f5d90e5bf206999.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
непал, новости, грузия, происшествия, китай, михаил кавелашвили
непал, новости, грузия, происшествия, китай, михаил кавелашвили
Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо
Президент Грузии откликнулся на кончину монарха, который в 1995 году в возрасте трех лет стал самым молодым правящим монархом в мире
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля традиционного угандийского королевства Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV.
Король скончался 27 августа в возрасте 34 лет – о его смерти сообщила королевская семья, назвав ее "неизмеримой утратой" для династии, народа Торо и всей Уганды. Причина смерти короля пока не называется. Один из министров правительства Уганды сообщил местным СМИ, что король долго болел и проходил лечение в Соединенных Штатах Америки.
"Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Его Величества короля Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Мои самые теплые соболезнования королевской семье, народу Торо и народу Уганды", – написал Кавелашвили в соцсети Х.
Рукиди IV взошел на трон в 1995 году в возрасте всего трех лет, после смерти отца, короля Патрика Дэвида Мэттью Кабойо Олими III, став самым молодым правящим монархом в мире и 13-м правителем 180-летнего королевства Торо. По данным Книги рекордов Гиннесса, он стал самым молодым правящим монархом в мире на момент своего вступления на престол.
Королевство Торо было основано в начале XIX века, в нем проживает более двух миллионов жителей. Королевская семья заявила, что институт монархии будет сохранен: у покойного короля остался наследник-принц, чье имя будет объявлено позднее в соответствии с традициями королевства.
Торо – одно из традиционных королевств на западе Уганды, граничащее с Демократической Республикой Конго. Уганда является республикой с избираемым главой государства, однако сохраняет несколько традиционных монархий, обладающих преимущественно символической, но значительной культурной и социальной властью.