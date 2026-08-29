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Мечты и реальность: чего хотят жители Грузии? – видео

Мечты и реальность: чего хотят жители Грузии? – видео

Sputnik Грузия

Главные стремления и мечты жителей Грузии можно разделить на три ключевых направления. Первое – это мир и суверенитет, беспокойство за будущее страны 29.08.2026, Sputnik Грузия

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Большинство граждан хотят, чтобы Грузия стала частью европейского пространства. Для большинства жителей Европа – это безопасность, открытые границы и верховенство закона.Насущные материальные желания граждан Грузии связаны с преодолением бедности. О сокращении безработицы мечтают более 69% жителей страны, также они хотят снижения цен, повышения уровня жизни и стабильного высокого дохода.Третье – это сохранение традиций, веры и образа жизни. Грузины глубоко ценят и оберегают свои ценности, поэтому их мечты также связаны с сохранением богатой культуры и истории Грузии.

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