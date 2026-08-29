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Минобороны РФ сообщило о поражении логистических центров и портов на Украине
Минобороны РФ сообщило о поражении логистических центров и портов на Украине
Sputnik Грузия
Среди пораженных целей — склады с комплектующими для ракет "Фламинго" и беспилотников FP-1/FP-2, а также портовая инфраструктура в Измаиле и Николаеве... 29.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Российские войска нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.Среди пораженных целей — в Киевской области: комплекс FIM Service в селе Чайки, где хранились комплектующие для ракет "Фламинго"; таможенный терминал на территории транспортно-логистического центра в поселке Калиновка, где распределяли военные грузы из западных стран; склад компании Fire Point в селе Милая, где находились детали и стартовые ускорители для беспилотников FP-1/FP-2.В порту Измаил удар пришелся на стоянку топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов. В порту Николаев поражены морской терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки военных грузов, а также 18 хранилищ с имуществом и три склада с ГСМ, предназначенными для ВСУ.Российская армия бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые противник использует с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, киев, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, киев, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Минобороны РФ сообщило о поражении логистических центров и портов на Украине
Среди пораженных целей — склады с комплектующими для ракет "Фламинго" и беспилотников FP-1/FP-2, а также портовая инфраструктура в Измаиле и Николаеве, использовавшаяся для выгрузки военных грузов
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Российские войска нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
Среди пораженных целей — в Киевской области: комплекс FIM Service в селе Чайки, где хранились комплектующие для ракет "Фламинго"; таможенный терминал на территории транспортно-логистического центра в поселке Калиновка, где распределяли военные грузы из западных стран; склад компании Fire Point в селе Милая, где находились детали и стартовые ускорители для беспилотников FP-1/FP-2.
В порту Измаил удар пришелся на стоянку топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов. В порту Николаев поражены морской терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки военных грузов, а также 18 хранилищ с имуществом и три склада с ГСМ, предназначенными для ВСУ.
Российская армия бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые противник использует с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.