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На грузино-турецкой границе задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана
На грузино-турецкой границе задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана
Sputnik Грузия
Мужчину, объявленного в розыск за хулиганство и порчу чужого имущества, вычислили благодаря доступу грузинских пограничников к базам данных Интерпола 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Гражданина Азербайджана, разыскиваемого по Красному циркуляру Интерпола, задержали на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, гражданин Азербайджана разыскивался на родине за хулиганство и порчу чужого имущества. Задержание произошло после того, как мужчина въехал в Грузию через таможенно-пропускной пункт в Сарпи. Теперь он помещен в заключение и будет экстрадирован в Азербайджан. Грузия тесно сотрудничает с Интерполом. У грузинских пограничников есть прямой доступ к базам объявленных в международный розыск через эту организацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, азербайджан, сарпи, интерпол
грузия, происшествия, новости, азербайджан, сарпи, интерпол
На грузино-турецкой границе задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана
Мужчину, объявленного в розыск за хулиганство и порчу чужого имущества, вычислили благодаря доступу грузинских пограничников к базам данных Интерпола
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Гражданина Азербайджана, разыскиваемого по Красному циркуляру Интерпола, задержали на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, гражданин Азербайджана разыскивался на родине за хулиганство и порчу чужого имущества.
Задержание произошло после того, как мужчина въехал в Грузию через таможенно-пропускной пункт в Сарпи. Теперь он помещен в заключение и будет экстрадирован в Азербайджан.
Грузия тесно сотрудничает с Интерполом. У грузинских пограничников есть прямой доступ к базам объявленных в международный розыск через эту организацию.