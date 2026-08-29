https://sputnik-georgia.ru/20260829/na-gruzino-turetskoy-granitse-zaderzhali-razyskivaemogo-interpolom-grazhdanina-azerbaydzhana-300345752.html

На грузино-турецкой границе задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

На грузино-турецкой границе задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Sputnik Грузия

Мужчину, объявленного в розыск за хулиганство и порчу чужого имущества, вычислили благодаря доступу грузинских пограничников к базам данных Интерпола 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T16:01+0400

2026-08-29T16:01+0400

2026-08-29T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Гражданина Азербайджана, разыскиваемого по Красному циркуляру Интерпола, задержали на грузино-турецкой границе, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, гражданин Азербайджана разыскивался на родине за хулиганство и порчу чужого имущества. Задержание произошло после того, как мужчина въехал в Грузию через таможенно-пропускной пункт в Сарпи. Теперь он помещен в заключение и будет экстрадирован в Азербайджан. Грузия тесно сотрудничает с Интерполом. У грузинских пограничников есть прямой доступ к базам объявленных в международный розыск через эту организацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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