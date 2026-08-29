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На Украине признали, что не могут создать перехватчик российских реактивных дронов

На Украине признали, что не могут создать перехватчик российских реактивных дронов

Sputnik Грузия

По словам советника украинского министра обороны, обещанный еще зимой перехватчик так и не появился даже к концу лета, а его заявленные характеристики уступают... 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Украина не успевает за Россией в области беспилотных технологий и до сих пор не смогла разработать перехватчик для противодействия реактивным дронам, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.По его словам, ВСУ еще с зимы ждут от местных производителей БПЛА-перехватчик."К сожалению, вызов оказался более трудным, чем это казалось. Много месяцев прошло, а у нас до сих пор нет такого", – приводит слова Бескрестнова украинское "Радио NV".Он добавил, что обещанные аппараты, которые должны были быть готовы еще зимой, не появились и к концу лета, а их заявленные характеристики уступают даже более старым моделям российских ударных беспилотников.Ранее западные специализированные СМИ констатировали, что украинские дроны-перехватчики не способны конкурировать с современными российскими реактивными беспилотниками. В частности, отмечалось, что перехват не только российских ракет, но и беспилотников остается одной из уязвимых точек для Украины.В июле украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признал, что Украина не в состоянии производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет, пригодных для перехвата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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