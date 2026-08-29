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Помилованием участников штурма дворца недовольны только организаторы – "Грузинская мечта"

Помилованием участников штурма дворца недовольны только организаторы – "Грузинская мечта"

Sputnik Грузия

По словам представителя правящей партии, критика в адрес амнистированных участников попытки штурма резиденции президента выгодна тем, кто заинтересован... 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T18:00+0400

2026-08-29T18:00+0400

2026-08-29T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Недовольными помилованием осужденных президентом Грузии Михаилом Кавелашвили остались только те, кто давал приказ штурмовать Дворец президента Грузии, заявил представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Торнике Чеишвили. Кавелашвили помиловал к празднику Успения Божьей Матери (28 августа) 226 человек. В числе помилованных оказались и те, кто был осужден за попытку штурма Дворца президента Грузии 4 октября 2025 года. Часть оппозиционных политиков и активистов раскритиковала помилованных за обращение к президенту с прошением. По его словам, часть оппозиции устраивает, чтобы эти люди находились в тюрьме, дабы иметь повод говорить, что в Грузии якобы есть политические заключенные. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Из них более половины заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Часть же подала прошение о помиловании. Задержанные были приговорены к различным срокам заключения. Максимальный срок – 7 лет лишения свободы – получили организаторы акции и заметные активисты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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