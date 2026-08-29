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Президент Грузии выразил соболезнования Норвегии в связи со смертью короля Харальда V

Президент Грузии выразил соболезнования Норвегии в связи со смертью короля Харальда V

Sputnik Грузия

Президент Грузии присоединился к соболезнованиям международного сообщества в связи с кончиной старейшего правящего монарха мира 29.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-29T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования Норвегии в связи с кончиной короля Харальда V."Мои глубочайшие соболезнования королевской семье и народу Норвегии в связи с кончиной Его Величества короля Харальда V. Грузия солидарна с Норвегией в это скорбное время", – написал Кавелашвили в соцсети Х.Харальд V скончался 28 августа в университетской клинике Осло в возрасте 89 лет – сообщение об этом опубликовал королевский двор Норвегии. Монарха госпитализировали 17 августа, у него была обнаружена бактериальная инфекция крови на фоне осложнений гемолитической анемии.Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти отца, короля Улафа V, и правил страной более 35 лет, оставаясь старейшим действующим монархом в мире. Он стал первым норвежским монархом, родившимся на территории страны после 1370 года, а также единственным Харальдом на норвежском троне со времен Харальда IV, правившего в XII веке.Престол унаследовал его 53-летний сын, наследный принц Хокон, взявший имя Хокон VIII. Во время болезни отца он исполнял обязанности регента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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