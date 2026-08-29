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Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото
Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото
Sputnik Грузия
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси взяли под контроль археологи после того, как в ходе земляных работ были обнаружены остатки зданий... 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T09:57+0400
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Ремонтные работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, строительство, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, строительство, фото
Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото
09:57 29.08.2026 (обновлено: 10:00 29.08.2026)
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси взяли под контроль археологи после того, как в ходе земляных работ были обнаружены остатки зданий и сооружений XIX века
Ремонтные работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме.
© photo: Sputnik / Stringer
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе.
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе.
© photo: Sputnik / Stringer
На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора.
На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора.
© photo: Sputnik / Stringer
Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения.
Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения.
© photo: Sputnik / Stringer
Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме.
Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме.
© photo: Sputnik / Stringer
Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды.
Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды.
© photo: Sputnik / Stringer
Тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций.
Тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций.
© photo: Sputnik / Stringer
На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению.
На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению.
© photo: Sputnik / Stringer
Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре.
Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре.
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе ремонтных работ под землей были обнаружены уникальные сооружения и остатки зданий и подземных конструкций XIX века.
В ходе ремонтных работ под землей были обнаружены уникальные сооружения и остатки зданий и подземных конструкций XIX века.
© photo: Sputnik / Stringer
Сегодня часть общества и общественных организаций просит власти сохранить уникальные находки и не засыпать их землей.
Сегодня часть общества и общественных организаций просит власти сохранить уникальные находки и не засыпать их землей.