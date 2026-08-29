Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси взяли под контроль археологи после того, как в ходе земляных работ были обнаружены остатки зданий... 29.08.2026, Sputnik Грузия

Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото

Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси взяли под контроль археологи после того, как в ходе земляных работ были обнаружены остатки зданий и сооружений XIX века