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Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото
Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото
Sputnik Грузия
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси взяли под контроль археологи после того, как в ходе земляных работ были обнаружены остатки зданий... 29.08.2026, Sputnik Грузия
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Ремонтные работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, строительство, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, строительство, фото

Ремонт главной улицы Тбилиси взяли под контроль археологи – фото

09:57 29.08.2026 (обновлено: 10:00 29.08.2026)
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Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси взяли под контроль археологи после того, как в ходе земляных работ были обнаружены остатки зданий и сооружений XIX века
Ремонтные работы на проспекте ведутся в круглосуточном режиме.
© photo: Sputnik / Stringer

Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе.

Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе.

© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора.

На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора.

© photo: Sputnik / Stringer

Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения.

Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения.

© photo: Sputnik / Stringer

Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме.

Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме.

© photo: Sputnik / Stringer

Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды.

Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды.

© photo: Sputnik / Stringer

Тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций.

Тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций.

© photo: Sputnik / Stringer

На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению.

На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению.

© photo: Sputnik / Stringer

Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре.

Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре.

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе ремонтных работ под землей были обнаружены уникальные сооружения и остатки зданий и подземных конструкций XIX века.

В ходе ремонтных работ под землей были обнаружены уникальные сооружения и остатки зданий и подземных конструкций XIX века. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе ремонтных работ под землей были обнаружены уникальные сооружения и остатки зданий и подземных конструкций XIX века.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня часть общества и общественных организаций просит власти сохранить уникальные находки и не засыпать их землей.

Сегодня часть общества и общественных организаций просит власти сохранить уникальные находки и не засыпать их землей. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня часть общества и общественных организаций просит власти сохранить уникальные находки и не засыпать их землей.

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