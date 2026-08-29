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Рукокрылые любители темноты: где в Грузии обитают летучие мыши? – видео
Рукокрылые любители темноты: где в Грузии обитают летучие мыши? – видео
Sputnik Грузия
В Грузии обитает 28 видов летучих мышей (их еще называют рукокрылыми), которые относятся к трем семействам: гладконосые, подковоносые и складчатогубые 29.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-29T09:43+0400
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Летучие мыши распространены по всей территории страны – от прибрежных зон до высокогорий Большого Кавказа. Днем они прячутся в укромных местах, а ночью вылетают на охоту за насекомыми.Основные места их укрытий – пещеры и гроты. В Грузии много карстовых пещер, где живут крупные колонии летучих мышей. Обитают они и в расщелинах скал, горы предоставляют им много естественных укрытий.Летучие мыши также селятся в дуплах и под корой деревьев, обитают на чердаках заброшенных домов, под крышами построек и даже в подвалах.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, животные, видеоклуб , грузия, природа, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, животные, видеоклуб , грузия, природа, видео
Рукокрылые любители темноты: где в Грузии обитают летучие мыши? – видео
09:43 29.08.2026 (обновлено: 09:59 29.08.2026)
В Грузии обитает 28 видов летучих мышей (их еще называют рукокрылыми), которые относятся к трем семействам: гладконосые, подковоносые и складчатогубые
Летучие мыши распространены по всей территории страны – от прибрежных зон до высокогорий Большого Кавказа. Днем они прячутся в укромных местах, а ночью вылетают на охоту за насекомыми.
Основные места их укрытий – пещеры и гроты. В Грузии много карстовых пещер, где живут крупные колонии летучих мышей. Обитают они и в расщелинах скал, горы предоставляют им много естественных укрытий.
Летучие мыши также селятся в дуплах и под корой деревьев, обитают на чердаках заброшенных домов, под крышами построек и даже в подвалах.